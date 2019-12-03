Основным кандидатом на акции биржи иностранных бумаг стал «Фридом Финанс»

«Фридом Финанс» обсуждает выкуп большей части допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, организующей торги акциями Apple и Google в России. Привлеченные деньги должны позволить бирже выполнить регуляторные требования ЦБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.

Этот брокер — «Фридом Финанс», уточнил один из них. Эта информация подтверждается сведениями от других небанковских брокеров и источников на финрынке: они отвергли участие в таких масштабах в допэмиссии биржи всех небанковских брокеров из топ-10, кроме «Фридом Финанса».

В топ-10 профучастников по оборотам на Санкт-Петербургской бирже по итогам октября входят пять небанковских брокеров: БКС, ИК «Фридом Финанс», ITI Capital, «Финам» и «Церих Кэпитал Менеджмент», в последние полгода в десятку также попадал «Алор+».

«Финам» и БКС не договаривались с биржей о выкупе такой доли допэмиссии, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердили два собеседника, близких к «Финаму» и БКС соответственно. Сейчас оба брокера рассматривают возможность участия в допэмиссии, сообщили их представители, однако БКС еще не принял окончательного решения, а «Финам», по словам его президента Владислава Кочеткова, сможет озвучить окончательные параметры своего предложения лишь после понимания окончательной редакции законопроекта о квалификации инвесторов (сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме). «Алор Брокер» не будет участвовать в допэмиссии, заявил представитель брокера: по его словам, уже имеющийся у компании объем акций биржи оптимален для участия в управлении. «Церих Кэпитал Менеджмент» пока не принял решение, будет ли участвовать в допэмиссии, сообщил представитель брокера. Больше половины допэмиссии выкупает не ITI Invest, знает источник на финрынке; в компании на запрос РБК не ответили.

Представитель «Фридом Финанса» не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что компания примет участие в сделке. «Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение», — сообщили в пресс-службе инвестиционной компании, отказавшись уточнить, какие конкретно параметры сделки обсуждаются. Представитель Санкт-Петербургской биржи не ответил на запрос РБК.