Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках

Регулятор изучает возможность создать канал передачи информации, по которому игроки на валютном рынке будут сообщать о крупных сделках, влияющих на курс рубля. Источники утверждают, что инициатива вызвала на рынке недовольство

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Центробанк предложил участникам валютного рынка своевременно информировать его о крупных валютных сделках, которые могут повлиять на курс рубля. Эта инициатива вызвала недовольство игроков, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По предложению ЦБ, необходимо создать некий канал коммуникации, через который данные о крупных сделках должны поступать регулятору. Однако, отмечает Reuters, традиционно информация о сделках банков с клиентами не разглашается, из-за чего они противятся инициативе регулятора.

В числе факторов, повлиявших на подобную инициативу Центробанка, Reuters упоминает размещение облигаций «Роснефти» в 2014 году на сумму 625 млрд руб. Это привело к шоку на валютном рынке, несмотря на то что позднее в компании заявили, что ни один рубль не был конвертирован в валюту. Собеседники Reuters указывают, что хотя «Роснефть» и упоминалась в ходе разработки инициативы ЦБ, однако эта сделка не была ее непосредственной причиной.

Сейчас ЦБ, совместный совет по валютному рынку Национальной финансовой ассоциации (НФА) и российское отделение ACI (Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков) работают над созданием глобального валютного кодекса. По словам источника, близкого к переговорам, в ходе дискуссии ЦБ и НФА и возникла идея разработать новый канал коммуникации о валютных сделках. Тем не менее она до сих пор полностью не сформулирована. «Решение, вероятно, [появится] только не раньше следующего года», — отметил собеседник агентства.

Идея создать канал коммуникации регулятора с игроками на финансовом рынке упоминалась еще в июне и была включена в протокол заседания совместного совета НФА и ACI Russia, в котором принял участие директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. «Была отмечена необходимость установить коммуникацию с Банком России для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, исполнение которых в складывающихся на рынке условиях может существенно повлиять на цену», — цитирует Reuters текст протокола.

Участники рынка резко негативно отнеслись к подобной инициативе. Reuters приводит мнения нескольких источников, один из которых утверждает, что «профучастники <...> скорее бы сделали себе харакири». «Рынок не жаждет раскрывать ЦБ что-то лишнее кроме того, что они должны по закону», — подтверждает эту точку зрения другой собеседник.

В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в январе регулятор может вернуться к закупкам валюты на открытом рынке, приостановленным из-за обвального падения рубля, начавшегося на фоне новых санкций США. После возобновления регулярных покупок валюты на рынке ЦБ может начать и так называемые отложенные покупки, то есть тех объемов валюты, что не были приобретены во второй половине 2018 года из-за моратория, уточнила глава ЦБ.