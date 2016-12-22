ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,19 65,34 EUR Нал. 76,39 74,48 USD Бирж. 66,21 -0,75 EUR Бирж. 75,40 -0,76 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4313,40 -9,40 IMOEX 2398,56 +0,73% RTSI 1141,30 +2,50% Brent 59,38 -0,30% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7274,00 -0,24%
СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты
Лента новостей
Spiegel узнал о подозрении российских хакеров в атаке на политиков ФРГ 02:36, Политика СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты 02:19, Финансы Активиста Мохнаткина арестовали за три дня до выхода из колонии 02:00, Общество В ЕС подготовят принципы для разработки и применения боевых роботов 01:35, Политика Кремль заявил о готовности Путина встретиться с Трампом на G20 01:07, Политика Роспотребнадзор назвал недостоверным доклад ВОЗ о ситуации с ВИЧ в России 01:00, Общество Израиль ответил на сообщения о своем сбитом военном самолете в Сирии 00:39, Политика «Метинвест» изучит способы отправки грузов в обход Керченского пролива 00:21, Бизнес Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 00:10, РБК и Philips Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией 00:09, Политика СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки к югу от Дамаска 29 ноя, 23:51, Политика Тренер «Спартака» прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле фанатом 29 ноя, 23:48, Спорт Макфол рассказал о процедуре согласования и отмены встреч президента США 29 ноя, 23:41, Политика Порошенко отреагировал на отмену Трампом встречи с Путиным 29 ноя, 23:33, Политика Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным 29 ноя, 23:22, Политика Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем 29 ноя, 23:22, Политика Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы 29 ноя, 23:04, Общество Малофеев купил санаторий рядом с Ливадийским дворцом в Крыму 29 ноя, 22:59, Бизнес «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы 29 ноя, 22:58, Спорт Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным 29 ноя, 22:52, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 29 ноя, 22:50, РБК и Mastercard В УПЦ МП назвали обманом обещания Константинополя предоставить томос 29 ноя, 22:22, Общество Против выбежавшего на поле фаната «Спартака» завели административное дело 29 ноя, 22:18, Общество Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви 29 ноя, 22:15, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 29 ноя, 21:39, РБК и ГТЛК ЦБ впервые оценил влияние распродажи ОФЗ иностранцами на цену госдолга 29 ноя, 21:35, Финансы В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России 29 ноя, 21:34, Политика Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами 29 ноя, 21:30, Общество
СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты
Финансы, 02:19
0
СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты
Деньги впоследствии, как выяснили в ЦБ, идут для нелегальных обменников, либо могут покупаться в «коррупционных и других незаконных целях». В случае выявления таких сомнительных операций, банку может грозить лишение лицензии
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Одни и те же люди покупают у российских банков крупные суммы валюты для снабжения ею нелегальных обменников. Письмо с таким текстом ЦБ разослал кредитным организациям. Подобные операции регулятор признал сомнительными. С посланием ознакомилась газета «Ведомости», его подлинность ей подтвердили сотрудники двух банков.

Валюту, как отмечается в письме ЦБ, указанные физические лица покупают регулярно (иногда ежедневно или несколько раз в день). За раз они берут, как правило, не менее $100 тыс., причем впоследствии никогда ее не продают, выяснили в Банке России.

Кем именно являются эти люди, на данный момент не ясно: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в эти дни в офисах этих кредитных организаций они не осуществляли, либо говорили, что покупали валюту в банках, «но не в таких суммах», рассказали в ЦБ.​

Осуществление подобных операций, по информации представителей регулятора, фиксировалось, как в крупных, так и в небольших банках. Их названия газета не приводит, однако подчеркивает, что в письме ЦБ пообещал применить к ним меры воздействия: кассиры, как выяснили в Банке России, просмотрев записи с видеокамер, выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Кроме того, ЦБ не устроило, что проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.

На самом деле, как выявили представители Центробанка, такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников. Также подобные операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», предположили в Банке России. В связи с этим финансовым организациям регулятор посоветовал доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. В противном случае, как намекнули в письме представители ЦБ, при выявлении подобных операций в отношении кредитной организации могут быть введены ограничительные меры (самым негативным сценарием может оказаться отзыв лицензии).​

Конечные заказчики таких крупных сумм валюты, как пояснил «Ведомостям» один из источников, — торгово-оптовые предприятия и рынки. Прежде они, по словам собеседника издания, покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Однако своим делом они продолжили заниматься, но уже качестве нелегальных обменников: через физлиц — нередко подставных или неосведомленных — они закупают у банков валюту, рассказал источник газеты.

Представители Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, «Юникредита», Райффайзенбанка и Росбанка на запросы издания по поводу послания ЦБ не ответили. В Сбербанке от комментариев по этому поводу воздержались. Представитель ВТБ в свою очередь заявил, что письма ЦБ в кредитной организации не получали.

О завершении основной работы по оздоровлению банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила еще в феврале. Активную работу по расчистке банковского сектора регулятор начал в 2013 году после смены руководства. Так, в 2015 году, согласно отчету Банка России, ЦБ отозвал лицензии у 93 кредитных организаций, в 2014-м — у 86. В прошлом же году, по словам Набиуллиной, Центробанк «был вынужден» лишить лицензий «более чем 50 банков». Однако и эту цифру глава ЦБ назвала меньшей «почти в два раза, чем в 2016 и 2015 годах».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Центробанк , покупка валюты
Главное
Госдеп назвал решение Трампа по встрече с Путиным «ясным сигналом» Москве Политика
Материалы по теме
Замах на рубль: почему ЦБ возвращается к закупке валюты на открытом рынке Экономика
ЦБ назвал дату возвращения к закупкам валюты на рынке Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter