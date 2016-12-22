СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты

Деньги впоследствии, как выяснили в ЦБ, идут для нелегальных обменников, либо могут покупаться в «коррупционных и других незаконных целях». В случае выявления таких сомнительных операций, банку может грозить лишение лицензии

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Одни и те же люди покупают у российских банков крупные суммы валюты для снабжения ею нелегальных обменников. Письмо с таким текстом ЦБ разослал кредитным организациям. Подобные операции регулятор признал сомнительными. С посланием ознакомилась газета «Ведомости», его подлинность ей подтвердили сотрудники двух банков.

Валюту, как отмечается в письме ЦБ, указанные физические лица покупают регулярно (иногда ежедневно или несколько раз в день). За раз они берут, как правило, не менее $100 тыс., причем впоследствии никогда ее не продают, выяснили в Банке России.

Кем именно являются эти люди, на данный момент не ясно: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в эти дни в офисах этих кредитных организаций они не осуществляли, либо говорили, что покупали валюту в банках, «но не в таких суммах», рассказали в ЦБ.​

Осуществление подобных операций, по информации представителей регулятора, фиксировалось, как в крупных, так и в небольших банках. Их названия газета не приводит, однако подчеркивает, что в письме ЦБ пообещал применить к ним меры воздействия: кассиры, как выяснили в Банке России, просмотрев записи с видеокамер, выдают таким покупателям крупные суммы валюты в упаковках без пересчета. Кроме того, ЦБ не устроило, что проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, в таких кредитных организациях проводится формально — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.

На самом деле, как выявили представители Центробанка, такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников. Также подобные операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», предположили в Банке России. В связи с этим финансовым организациям регулятор посоветовал доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. В противном случае, как намекнули в письме представители ЦБ, при выявлении подобных операций в отношении кредитной организации могут быть введены ограничительные меры (самым негативным сценарием может оказаться отзыв лицензии).​

Конечные заказчики таких крупных сумм валюты, как пояснил «Ведомостям» один из источников, — торгово-оптовые предприятия и рынки. Прежде они, по словам собеседника издания, покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Однако своим делом они продолжили заниматься, но уже качестве нелегальных обменников: через физлиц — нередко подставных или неосведомленных — они закупают у банков валюту, рассказал источник газеты.

Представители Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, «Юникредита», Райффайзенбанка и Росбанка на запросы издания по поводу послания ЦБ не ответили. В Сбербанке от комментариев по этому поводу воздержались. Представитель ВТБ в свою очередь заявил, что письма ЦБ в кредитной организации не получали.

О завершении основной работы по оздоровлению банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила еще в феврале. Активную работу по расчистке банковского сектора регулятор начал в 2013 году после смены руководства. Так, в 2015 году, согласно отчету Банка России, ЦБ отозвал лицензии у 93 кредитных организаций, в 2014-м — у 86. В прошлом же году, по словам Набиуллиной, Центробанк «был вынужден» лишить лицензий «более чем 50 банков». Однако и эту цифру глава ЦБ назвала меньшей «почти в два раза, чем в 2016 и 2015 годах».