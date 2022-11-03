Оливер Хьюз обвинил Тинькова в клевете

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 16:24
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 22:43
Пользователи сообщили о сбоях в работе Zoom Технологии и медиа, 22:34
Россия передала послу Британии данные об участии страны в атаке на флот Политика, 22:30
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 22:20
Путин утвердил единовременную выплату в 195 тыс. руб. для военнослужащих Политика, 22:15
В центре Москвы произошла массовая драка Общество, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Оператор канализации Волгограда заявил о запуске коллекторов Общество, 22:02
Оливер Хьюз обвинил Тинькова в клевете Финансы, 21:58
Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом мира Спорт, 21:57
H&M заявила о планах закрыть все магазины в России до конца года Бизнес, 21:48
Глава Северной Осетии заявил, что ему стыдно за дебош мобилизованных Политика, 21:43
Хачанов в восьмой раз в карьере проиграл Джоковичу Спорт, 21:39
В Кемерове установили копию памятника воину-освободителю из Трептов-парка Общество, 21:38
Финансы ,  
0 

Оливер Хьюз обвинил Тинькова в клевете

Экс-глава Тинькофф Банка Оливер Хьюз обвинил Олега Тинькова в клевете
Хьюз утверждает, что с марта не участвует в управлении Тинькофф Банком и никак не причастен к ситуации с продажей доли Тинькова
Оливер Хьюз
Оливер Хьюз (Фото: Александр Гальперин / ТАСС)

Экс-соруководитель материнской компании Тинькофф Банка TCS Group Оливер Хьюз в своем блоге назвал ложными высказывания Олега Тинькова о его роли в «Тинькофф» и сообщил, что уже разорвал все связи с Россией.

Ранее Тиньков в интервью YouTube-каналу «Русские норм!» (его ведущая Елизавета Осетинская внесена Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что Хьюз и председатель правления банка Станислав Близнюк хотели завладеть банком, а потом обиделись, когда он продал банк владельцу «Интерроса» Владимиру Потанину. «У них нет таких денег», — объяснил Тиньков, утверждавший до того, что продать банк его вынудили «за копейки» под давлением властей из-за его антивоенных заявлений. Тиньков заявил, что Хьюз и Близнюк «развели» его. «Они мне сказки рассказывали, что там не хочет никто видеть мое имя. Тогда я продал и смотрю, что-то имя [банка] они не меняют. Вы же сказали, что вас администрация президента просила имя поменять… Просто они воспользовались ситуацией, захотели завладеть банком», — рассказал Тиньков. Кроме того, он заявил, что Хьюз «как-то там участвует» в управлении банком.

«По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес Тинькофф. Это просто неправда, не говоря уже о клевете» — так отреагировал на слова Тинькова Хьюз.

Он напомнил, что после начала военных действий на Украине и попадания Тинькова в санкционный список покинул Россию. «Моя карьера в России резко оборвалась, и в марте я с семьей переехал в Дубай. В апреле санкции Великобритании привели к тому, что Олег продал свою долю (по собственному желанию) российскому олигарху. В июле Великобритания приняла закон, согласно которому предоставление управленческих или бизнес-консультаций любой российской компании считается уголовным преступлением. Поэтому я окончательно оборвал те немногие оставшиеся у меня связи с русским бизнесом», — утверждает Хьюз.

В конце марта стало известно, что Хьюз и еще один соруководитель TCS Group Павел Федоров вышли из состава совета директоров компании и переехали на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В апреле они объявили о запуске нового финтех-стартапа, ориентированного на рынки Азии.

Британец Оливер Хьюз возглавлял «Тинькофф» с момента основания банка в 2007 году. В марте 2021-го покинул этот пост, оставшись CEO TCS Group. Параллельно он получил новую должность «исполнительного директора в составе расширенного совета директоров TCS». Станислав Блюзнюк также участвовал в руководстве кредитной организации с 2007 года. В марте 2021 года он сменил Хьюза на посту главы банка.

Тиньков неоднократно выступал против военных действий на Украине и осудил политику России. В конце апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Это произошло меньше чем через две недели, после того как Тиньков обратился к «коллективному Западу» с просьбой поспособствовать завершению военных действий.

31 октября банкир объявил об отказе от российского гражданства. Он опубликовал в соцсетях документ на английском языке, озаглавленный «Справка об отказе от российского гражданства», и пояснил, что пошел на этот шаг по антивоенным соображениям. В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать решение Тинькова и основателя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского отказаться от российского гражданства, заявили, что «фактически они сейчас не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране».

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Оливер Хьюз Олег Тиньков Тинькофф Банк
Материалы по теме
Тиньков заявил, что попробует отозвать бренд «Тинькофф» в России
Финансы
Кремль ответил на решение Тинькова и Сторонского выйти из гражданства
Бизнес
Более 20 специалистов «Тинькофф» подали против банка коллективный иск
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter