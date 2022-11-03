Оливер Хьюз обвинил Тинькова в клевете

Хьюз утверждает, что с марта не участвует в управлении Тинькофф Банком и никак не причастен к ситуации с продажей доли Тинькова

Оливер Хьюз (Фото: Александр Гальперин / ТАСС)

Экс-соруководитель материнской компании Тинькофф Банка TCS Group Оливер Хьюз в своем блоге назвал ложными высказывания Олега Тинькова о его роли в «Тинькофф» и сообщил, что уже разорвал все связи с Россией.

Ранее Тиньков в интервью YouTube-каналу «Русские норм!» (его ведущая Елизавета Осетинская внесена Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что Хьюз и председатель правления банка Станислав Близнюк хотели завладеть банком, а потом обиделись, когда он продал банк владельцу «Интерроса» Владимиру Потанину. «У них нет таких денег», — объяснил Тиньков, утверждавший до того, что продать банк его вынудили «за копейки» под давлением властей из-за его антивоенных заявлений. Тиньков заявил, что Хьюз и Близнюк «развели» его. «Они мне сказки рассказывали, что там не хочет никто видеть мое имя. Тогда я продал и смотрю, что-то имя [банка] они не меняют. Вы же сказали, что вас администрация президента просила имя поменять… Просто они воспользовались ситуацией, захотели завладеть банком», — рассказал Тиньков. Кроме того, он заявил, что Хьюз «как-то там участвует» в управлении банком.

«По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес Тинькофф. Это просто неправда, не говоря уже о клевете» — так отреагировал на слова Тинькова Хьюз.

Он напомнил, что после начала военных действий на Украине и попадания Тинькова в санкционный список покинул Россию. «Моя карьера в России резко оборвалась, и в марте я с семьей переехал в Дубай. В апреле санкции Великобритании привели к тому, что Олег продал свою долю (по собственному желанию) российскому олигарху. В июле Великобритания приняла закон, согласно которому предоставление управленческих или бизнес-консультаций любой российской компании считается уголовным преступлением. Поэтому я окончательно оборвал те немногие оставшиеся у меня связи с русским бизнесом», — утверждает Хьюз.

В конце марта стало известно, что Хьюз и еще один соруководитель TCS Group Павел Федоров вышли из состава совета директоров компании и переехали на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В апреле они объявили о запуске нового финтех-стартапа, ориентированного на рынки Азии.

Британец Оливер Хьюз возглавлял «Тинькофф» с момента основания банка в 2007 году. В марте 2021-го покинул этот пост, оставшись CEO TCS Group. Параллельно он получил новую должность «исполнительного директора в составе расширенного совета директоров TCS». Станислав Блюзнюк также участвовал в руководстве кредитной организации с 2007 года. В марте 2021 года он сменил Хьюза на посту главы банка.

Тиньков неоднократно выступал против военных действий на Украине и осудил политику России. В конце апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Это произошло меньше чем через две недели, после того как Тиньков обратился к «коллективному Западу» с просьбой поспособствовать завершению военных действий.

31 октября банкир объявил об отказе от российского гражданства. Он опубликовал в соцсетях документ на английском языке, озаглавленный «Справка об отказе от российского гражданства», и пояснил, что пошел на этот шаг по антивоенным соображениям. В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать решение Тинькова и основателя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского отказаться от российского гражданства, заявили, что «фактически они сейчас не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране».