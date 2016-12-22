ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,16 65,07 EUR Нал. 76,42 75,24 USD Бирж. 65,71 +0,20 EUR Бирж. 75,77 +0,15 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6528,20 -24,00 IMOEX 2497,46 +1,95% RTSI 1197,33 +1,33% Brent 84,95 -0,19% DJIA 26930,03 +0,58% Nasdaq 8043,50 +0,55%
«ФК Открытие» запустит инвестиционную фабрику под единым брендом
Лента новостей
Власти попросили остановить выпуск продукции «Петелинки» из-за нарушений 17:33, Бизнес Лидер списка богатейших американцев Forbes сменился впервые за 20 лет 17:30, Бизнес Путин понадеялся на прекращение мракобесия из-за «российского дела» 17:28, Политика Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:26, Спецпроект РБК PINK Медведев призвал не допустить рецидива «голландской болезни» 17:24, Политика Бывшего вице-премьера Дворковича избрали президентом ФИДЕ 17:17, Общество Хранить или избавляться: цена криптовалюты Cardano снизилась 17:14, Крипто ВТБ рассказал о предложенном Минфину плане по дедолларизации 17:13, Экономика ЦБ оценил возможные потери клиентов «Кэшбери» в 1 млрд руб. 16:57, Финансы «ФК Открытие» запустит инвестиционную фабрику под единым брендом 16:56, Финансы «Автомобилист» выиграл 13-й матч подряд со старта сезона в КХЛ 16:54, Спорт Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 16:53, РБК и Lenovo СМИ узнали о заинтересованности Индии российскими танками «Армата» 16:48, Политика Конгрессмены США вернутся к вопросу санкций не раньше конца года 16:46, Политика Минфин неудачно вернулся на долговой рынок после месячного перерыва 16:41, Финансы Медведев призвал извлечь урок из поражения «Единой России» на выборах 16:30, Политика Экс-главу «России» номинировали на пост генерального директора Внуково 16:29, Бизнес Как костюм из аксиомы превратился в теорему 16:25, Стиль Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 16:23, РБК и Philips Жилье в Новой Москве: сколько стоят квартиры и как отличаются тарифы ЖКХ 16:21, Недвижимость Угрожавший совершить самоубийство на Васильевском спуске сдался полиции 16:16, Общество Побег из Сбербанка: как малый бизнес обогатил трех клерков на ₽500 млн 16:08, Свое дело Центр бронирования «РоссТур» временно прекратил работу с туроператорами 16:03, Бизнес Европейский компромисс: почему торги в США открылись ростом 16:00, Quote Путин счел поставки энергоресурсов в Европу «выше политических интриг» 15:55, Экономика Фареры не откажутся от соглашения с ЕАЭС и Россией после критики Дании 15:54, Политика Кто управляет биткоином: во всем виновато отсутствие правового контроля 15:47, Крипто Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России 15:46, Политика
«ФК Открытие» запустит инвестиционную фабрику под единым брендом
Финансы, 16:56
0
«ФК Открытие» запустит инвестиционную фабрику под единым брендом
«ФК Открытие» объединяет под брендом «Открытие Инвестиции» управляющую компанию и брокера. В планах банка увеличить к 2021 году число клиентов вдвое, а средства под управлением — в полтора раза
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

​Банк «ФК Открытие», находящийся с конца августа 2017 года на санации у ЦБ, создаст фабрику инвестиционных продуктов для физических лиц под брендом «Открытие Инвестиции», рассказали РБК в «ФК Открытие». Бренд объединит управляющую компанию «Открытие» и «Открытие Брокер». «Открытие Инвестиции» создается как единая платформа для начинающих и профессиональных трейдеров, а также институциональных инвесторов, сообщил член правления «ФК Открытие», руководитель департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса Виктор Николаев, который будет курировать это направление.

Удвоить активы

Стратегия развития предполагает удвоение к 2021 году числа покупателей инвестпродуктов под управлением «Открытие Инвестиции» — до 750 тыс человек. «Сейчас суммарный портфель клиентских активов в инвестиционных продуктах составляет около 1 трлн руб, при этом 75% активов — это институциональные инвесторы. На конец 2020 года по плану объем активов составит 1,5 трлн руб., а распределение между институциональными и розничными инвесторами сравняется, активы розницы прирастут вдвое», — говорит Николаев. Банк будет делать акцент на работу с розничными инвесторами из числа действующих клиентов и привлекать новых. «Открытие Инвестиции» планирует конкурировать с универсальными банками — Сбербанком и ВТБ.

«ФК Открытие» приобретет бизнес-центр в центре Москвы за 10 млрд руб.
Финансы

За счет объединения управляющей компании, брокера и инвестиционного подразделения под брендом «Открытием Инвестиции» группа сократит операционные расходы и оптимизирует управление. «Клиентам это даст возможность использовать сервис по принципу единого окна, где им смогут предложить набор продуктов — от брокерского обслуживания до доверительного управления (ДУ)», — говорит Николаев. По его словам, инвестподразделение будет внедрять собственные продукты, а сейчас клиентам в основном предлагаются продукты, структурированные у посредников.

Общемировой тренд на снижение среднего чека для входа в инвестиционные продукты продолжается, напомнил Николаев. Если несколько лет назад клиент должен был иметь достаточно большой стартовый капитал, то сейчас инвестиционные услуги стали доступны гораздо большему числу граждан, добавил он. Порог входа для вложения в ПИФы (паевые инвестиционные фонды) для клиентов «ФК Открытие» составляет 1000 руб, для индивидуального доверительного управления (ИДУ) — 5 млн руб. Минимальный порог входа на российском рынке сейчас — от 1 тыс. руб. для розничных ПИФов и 5-7 млн руб. для ДУ, отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Александра Веролайнен.

В группу «Открытие» входят банк «ФК Открытие», «здоровые» активы Бинбанка, Рост-банк и банк «Траст» (на его базе создается фонд плохих активов), страховая компания «Росгосстрах», негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «ЛУКОЙЛ-Гарант», объединивший три НПФ группы (сам «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «РГС» и НПФ электроэнергетики), а также три подразделения, оказывающие лизинговые, факторинговые и брокерские услуги. О санации «ФК Открытие» было объявлено в августе 2017 года. Основным акционером банка был АО «Открытие Холдинг» (66,7% акций), связанное с бизнесменом Вадимом Беляевым (28,61% акций). В рамках оздоровления ЦБ выкупил допэмиссию «ФК Открытие» на сумму 456,2 млрд руб. и предоставил банку 111,6 млрд руб. в форме депозитов. В феврале ЦБ принял решение объединить «ФК Открытие» с санируемым Бинбанком. В январе «ФК Открытие» возглавил бывший министр финансов, член правления ВТБ Михаил Задорнов, который привел за собой целую команду менеджеров из ВТБ.

Плюсы клиентской базы

Объединение на базе одной платформы логично, поскольку у группы есть значительная клиентская база: у банка «ФК «Открытие» сейчас около 3,3 млн розничных клиентов, а вместе с СК «Росгосстрах» число клиентов в рознице составляет около 10 млн человек, отмечает аналитик S&P Дмитрий Назаров. В периметр группы входит крупный брокер, управляющая компания и пенсионные фонды, а вскоре войдет и Бинбанк, что дает возможность по примеру других крупных игроков создать полноценный финансовый маркетплейс, где клиент может получить доступ к широкому набору финансовых продуктов, включая инвестиционные, добавляет он.

Бывшие топ-менеджеры «ФК Открытие» вернули банку 840 млн руб.
Финансы

Помимо присоединяющегося Бинбанка у ФК «Открытие» есть доступ к активным клиентам НПФ и страховой компании «Росгосстрах», согласен младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «Доступ к такой клиентской базе может позволить банку войти в топ-3 на горизонте двух-трех лет», — допускает он.

Последние полтора-два года спрос на инвестиционные продукты и к финансовым рынкам в целом растет, отмечает Назаров из S&P. «Этот тренд сохранится с учетом все еще невысокой привлекательности ставок по банковским вкладам, а также низкого уровня проникновения инвестиционных продуктов на российском рынке по сравнению со многими развивающимися рынками», — говорит аналитик.

По оценке «Эксперт РА», на конец II квартала 2018 года физические лица в России передали в доверительное управление порядка 470 млрд руб (против 315 млрд руб на 30 июня 2017 года). Объем розничных ПИФов, основными клиентами которых являются физические лица, составил около 290 млрд руб. против 170 млрд руб. в прошлом году. С начала года средства физических лиц в ДУ выросли примерно на 90 млрд руб, стоимость чистых активов открытых ПИФов — на 70 млрд руб.

Автор: Анна Михеева.
Теги: «ФК Открытие» , Инвестиции , Брокеры
Главное
Лидер списка богатейших американцев Forbes сменился впервые за 20 лет Бизнес
Материалы по теме
«ФК Открытие» нашел главу инвестбизнеса в Сбербанк CIB Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter