Бывшие топ-менеджеры «ФК Открытие» вернули банку 840 млн руб.

По словам главы «ФК Открытие» Михаила Задорнова, банку удалось добиться добровольного возврата большей части выплаченных перед введением временной администрации бонусов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Покинувшие «ФК Открытие» после начала санации банка топ-менеджеры добровольно вернули 840 млн руб., ранее выплаченных им в виде бонусов, заявил журналистам нынешний глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Из 1,418 млрд рублей премий, выплаченных менеджерам и совету директоров в августе прошлого года в несколько приемов, уже сейчас добровольно, путем переговоров, вернулось банку и государству, потому что там был подоходный налог уплачен, примерно 840 млн рублей. Почти две трети этой суммы», — сказал Задорнов (цитата по ТАСС).

По словам Задорнова, банк продолжает вести переговоры о возвращении остатка бонусов в размере 578 млн руб. и рассчитывает добиться добровольного возвращения и этих средств. В случае же провала переговоров банк, как отметил Задорнов, будет добиваться своих целей «путем судебных решений».

23 августа «ФК Открытие» уже подал к девяти своим бывшим топ-менеджерам иски с требованием о возврате незаконно выплаченных им бонусов. Однако производство по этим искам пока не начато.

О выплатах, которые получил бывший топ-менеджмент «ФК Открытие» перед санацией, стало известно вскоре после введения временной администрации в конце августа 2017 года. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, в последний месяц перед санацией руководство банка досрочно выплатило бонусы многим сотрудникам, при этом в некоторых случаях размер бонусов достигал 50 млн руб. и даже 100 млн руб.