В Госдуме сообщили о работе по расчетам с Китаем в цифровых валютах

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Цифровые валюты России и Китая будут рассматриваться как один из расчетных инструментов на двустороннем уровне, сообщил в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы с большим интересом следим за опытом коллег из КНР по внедрению цифрового юаня, в том числе изучаем предложения по его использованию во внешней торговле. Безусловно, цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) будут рассматриваться как один из расчетных инструментов на двустороннем уровне, как только для этого возникнут необходимые технологические и регуляторные условия», — сказал Аксаков.

По его словам, создание отдельного защищенного цифрового канала расчетов поможет беспрепятственному осуществлению трансграничных платежей.

В России ЦБ проводит пилотирование цифрового рубля с реальными клиентами с августа 2023 года. По данным регулятора на начало марта 2024 года, в рамках пилота банки провели 19 тыс. денежных переводов между физическими лицами, около 6 тыс. платежей, а также около 3,5 тыс. операций с использованием смарт-контрактов. Цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Эмитентом цифрового рубля будет Банк России. Он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на специальной платформе ЦБ. Ранее Аксаков допускал, что на цифровые рубли можно будет обменять и биткоины, когда российская цифровая валюта будет широко востребована. Глава Банка России Эльвира Набиуллина еще в конце июля отмечала, что цифровой рубль через пять—семь лет «станет привычной частью жизни россиян», а уже до конца года Банк России проведет первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалюте.

На фоне западных санкций у России и Китая возникли проблемы с банковскими платежами. В декабре 2023 года в США вступил в силу указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. Летом 2024-го Соединенные Штаты расширили этот механизм. Китайские государственные банки начали приостанавливать транзакции с Россией, к августу объем зависших платежей составил десятки миллиардов юаней, передавал Reuters.

В первом полугодии 2024 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% по сравнению с тем же показателем прошлого года, до $137 млрд, приводит агентство данные китайского Главного таможенного управления. По итогам 2023-го он составил рекордные $240 млрд. Из-за проблем с платежами импорт из Китая в январе—июле 2024 года сократился более чем на 1%, до $62 млрд.

Представитель МИД Китая заявил Reuters, что торговые отношения двух стран отвечают принципам ВТО и «не направлены против третьих лиц». В Кремле отмечали, что проблем невозможно избежать «в такой недружественной обстановке», но Китай и Россия могут конструктивно обсуждать и решать вопросы.