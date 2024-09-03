Россияне оценили плюсы и минусы цифрового рубля

Более половины опрошенных знают о цифровом рубле, но не в курсе подробностей. Среди его преимуществ респонденты называют «ускорение и упрощение платежей», а в числе недостатков — «риски в кибербезопасности»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более трети россиян (38%) ничего не слышали о внедрении в России цифрового рубля, в то же время 55% в курсе, но не знают всех деталей, следует из результатов опроса (есть у РБК) финансового маркетплейса «Сравни.ру». 7% респондентов сказали, что «глубоко изучили» цифровой рубль.

Среди тех, кто знает о цифровом рубле, почти треть (28%) узнали о нем из новостей в интернете, 13% — из передач на телевидении, столько же — из соцсетей, а 6% — от друзей и знакомых.

Более 50% из тех, кто в курсе, считают преимуществом цифрового рубля «широкие возможности по методу оплаты товаров и услуг», 29% – «ускорение и упрощение платежей», 16% – «потенциальное уменьшение доли теневой экономики».

При этом 64% полагают, что при использовании цифрового рубля существуют риски в кибербезопасности, 18% опасаются угроз приватности, а 10% – сложности освоения технологии. 8% не видят в цифровом рубле никаких недостатков.

Опрос проводился методом онлайн-панели среди 1200 респондентов старше 18 лет из всех регионов России, указывает «Сравни.ру».

Цифровой рубль – третья форма денег наряду с наличными и безналичными средствами, выпуском занимается ЦБ, цель – сократить издержки в расчетах. В отличии от безналичных рублей, цифровые будут храниться не в банках, а на отдельной платформе, а для совершения операций нужно открыть специальный кошелек.

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении этой технологии в июле 2023 года, в сентябре того же года началось тестирование цифрового рубля, осенью этого года ЦБ расширит число участников пилота. Массовое внедрение может начаться с 2025 года.