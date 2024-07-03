Дерипаска и Набиуллина разошлись во мнениях о фондовом рынке России

Интерес розничных инвесторов к финансовому рынку России «недоиспользован», считает глава ЦБ. Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что не верит в российский фондовый рынок

Олег Дерипаска и Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала недоиспользованным интерес розничных инвесторов к финансовому рынку России, в то время как бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в российский фондовый рынок не верит. Соответствующие заявления они сделали в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

«Если предметно говорить о финансовом рынке, мне кажется, на чем мы можем дальше расти, что мы недоиспользовали — это интерес розничных инвесторов, людей к финансовому рынку, рынку облигаций и рынку акций», — считает Набиуллина (цитата по ТАСС). Она перечислила среди главных ограничений для развития экономики нехватку кадров, а также проблемы с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям.

Дерипаска, в свою очередь, заявил, что не верит в фондовый рынок России. Он назвал приоритетными вложения в долговой рынок, а «финтех — это то, что нас спасет, видимо, уже на следующем этапе».

«Я не верю в российский фондовый рынок. Рынок долга — да. Приход иностранных инвесторов, если починим институт и создадим условия, это сохранение статуса рыночной свободы и конкурентной экономики», — сказал бизнесмен (цитата по «РИА Новости»).

Дерипаска уточнил, что инвесторам непонятно, как укрепляется рубль «с учетом всех ограничений», и заявил о необходимости изменения многих подходов для перехода из старой экономики «мечты» к новой реальности.

Набиуллина весной предупреждала, что изъятие акций у инвесторов Соликамского магниевого завода по иску прокуратуры может привести к оттоку капитала за рубеж. По ее словам, краеугольным камнем доверия инвесторов к финансовому и фондовому рынкам является защита прав инвесторов и приобретателей акций через организованные торги.

Обзор банка России показал, что в 2023 году интерес россиян к фондовому рынку значительно вырос. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% по сравнению с предыдущим годом и достигли 9,2 трлн руб.

В прошлом месяце Минфин США ввел блокирующие санкции против Мосбиржи, после этого она прекратила торги долларом и евро.