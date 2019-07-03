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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Финансы ,  
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Объемы торгов облигациями «Рольфа» выросли в сотни раз
В последние несколько дней объемы торгов облигациями «Рольфа» выросли в сотни раз. Бумаги автодилера, резко подешевевшие после объявления об уголовном деле против основателя, пользуются высоким спросом у готовых к риску инвесторов
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Объемы торгов единственным выпуском облигаций крупнейшего автодилера России группы «Рольф» резко выросли, после того как в конце июня стало известно о возбуждении уголовного дела против основателя группы Сергея Петрова.

До появления информации о претензиях правоохранительных органов к «Рольфу» торговая активность с дебютным выпуском его трехлетних бондов была заметной только в первый день после размещения — 12 марта 2019 года. По данным Московской биржи, тогда было совершено 233 сделки на 128 млн руб. В остальное время активность была низкой, бумаги торговались выше номинала, в день в среднем проходило 20–30 сделок, а их объем обычно не превышал 20 млн руб.

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«Это традиционная история, когда бумаги нового эмитента активно торгуются в первые дни после размещения, а потом они оседают по портфелям. Мы закончили торговать этим активом в апреле, когда поняли, что возможности заработать на нем были исчерпаны», — пояснил РБК Алексей Виноградов, руководитель департамента операций с долговыми инструментами BCS Global Markets.

С 27 июня, когда стало известно об уголовном преследовании руководства компании и ее основателя, стоимость бондов резко упала — на минимуме цена опускалась до 86,46% от номинала против 103,9% накануне. Зато объемы торгов резко выросли — до почти 3 тыс. сделок на 202 млн руб.

Активные торги с бумагами «Рольфа» продолжаются до сих пор. По итогам торгов 2 июля с ними было совершено 660 сделок на 66,6 млн руб. по средневзвешенной цене 91,13% от номинала.

«Это очень сильное падение в стоимости. Фактически сейчас происходит продажа бумаги теми инвесторами, которые считали ее надежной, инвесторам с более высоким аппетитом к риску. Понятно, что покупают с дисконтом в надежде заработать не институциональные инвесторы, обремененные всевозможными ограничениями. Вероятнее всего, что значительная доля тех, кто сегодня покупает бумаги, — это физлица, у них аппетит к риску традиционно выше», — отметил Виноградов.

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Пилотный выпуск трехлетних рублевых бондов на 3 млрд руб. «Рольф» разместил в марте 2019 года. Ранее компания размещала только еврооблигации, которые сейчас погашены. «Думаю, для «Рольфа» целью выпуска бондов было не столько привлечение денег, сколько заявка о себе на публичном рынке. Фактически, это единственный автодилер, который на это решился. Весеннее размещение «Рольфа» было существенным аргументом против такого распространенного среди инвесторов мнения, что бизнес автодилеров непрозрачный и малопонятный», — напомнил Виноградов.

Автор: Дарья Юрищева
Теги: «Рольф», Сергей Петров
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