В последние несколько дней объемы торгов облигациями «Рольфа» выросли в сотни раз. Бумаги автодилера, резко подешевевшие после объявления об уголовном деле против основателя, пользуются высоким спросом у готовых к риску инвесторов

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Объемы торгов единственным выпуском облигаций крупнейшего автодилера России группы «Рольф» резко выросли, после того как в конце июня стало известно о возбуждении уголовного дела против основателя группы Сергея Петрова.

До появления информации о претензиях правоохранительных органов к «Рольфу» торговая активность с дебютным выпуском его трехлетних бондов была заметной только в первый день после размещения — 12 марта 2019 года. По данным Московской биржи, тогда было совершено 233 сделки на 128 млн руб. В остальное время активность была низкой, бумаги торговались выше номинала, в день в среднем проходило 20–30 сделок, а их объем обычно не превышал 20 млн руб.

«Это традиционная история, когда бумаги нового эмитента активно торгуются в первые дни после размещения, а потом они оседают по портфелям. Мы закончили торговать этим активом в апреле, когда поняли, что возможности заработать на нем были исчерпаны», — пояснил РБК Алексей Виноградов, руководитель департамента операций с долговыми инструментами BCS Global Markets.

С 27 июня, когда стало известно об уголовном преследовании руководства компании и ее основателя, стоимость бондов резко упала — на минимуме цена опускалась до 86,46% от номинала против 103,9% накануне. Зато объемы торгов резко выросли — до почти 3 тыс. сделок на 202 млн руб.