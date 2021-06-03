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Набиуллина и Силуанов поспорили об экономике на «пошлинах и демпферах»

Глава Минфина считает правильным применять рыночные механизмы для регулирования цен — пошлины и демпферы. Но в Центробанке подчеркивают, что лучше развивать конкуренцию: нельзя, чтобы экономика «работала на пошлинах»
Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина
Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина поспорили о том, как государство должно подходить к контролю за ростом цен в экономике. По словам главы Минфина, в России жесткого администрирования цен нет, есть рыночные механизмы. Но даже с ними стоит быть осторожными, считает глава Центробанка. Об этом они заявили на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говоря о российской экономике.

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Дискуссия началась с выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова о регулировании цен на продукты. В декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на подорожание популярных продуктов (сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон). Правительство, чтобы стабилизировать цены, договорилось с производителями зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло до 1 апреля, также были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. «Мы ушли практически полностью от административных мер. <...> Мы широко сейчас используем практики субсидирования производства определенных продуктов, по которым мы видим повышенные риски. Хотим выстроить постоянно действующие механизмы гибких экспортных пошлин — демпферов, которые должны снизить сильные колебания внешних цен на внутренние рынки», — сказал Решетников. По его словам, демпфер уже заработал для экспорта пшеницы.

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Фото:АГН «Москва»

Набиуллина в ответ заметила, что «административные меры регулирования цен в рыночной экономике — это вариант экстренного реагирования». Причем эффект от таких мер неоднозначен даже на инфляционные ожидания. Люди, понимая, что цены отрегулированы, могут ожидать, что цены вырастут еще больше после снятия ограничений, сказала глава Центробанка. «Краткосрочный эффект, безусловно, был — несколько десятых процентного пункта, но мы видим вторичные эффекты — цены растут на смежные товары», — сказала Набиуллина.

Она также заметила, что даже с регулированием нужно быть «аккуратным и осторожным». «Регулирование должно быть прозрачным и предсказуемым для производителей и инвесторов, чтобы не исчезли стимулы для инвестирования», — сказала глава ЦБ. С ней согласился помощник президента Максим Орешкин: «Экономические законы в России не отличаются от других стран мира. Главными «лекарствами» от роста цен являются конкуренция — создание правильной мотивации для участников рынка — и выстраивание долгосрочного предсказуемого регулирования».

Затем выступил Силуанов, заметивший, что «все говорят об административном регулировании цен». «А вы видели это административное регулирование цен?» — спросил глава Минфина.

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«Слава богу, до этого еще не дошли», — вставила реплику Набиуллина. После чего глава Минфина продолжил: «Нельзя административно регулировать цены, ну мы и не регулируем. Если раньше производители сельскохозяйственной продукции получали субсидии при экспорте и гнали все на экспорт, а в России [цена] на продукцию росла, ну, значит, надо [такие] субсидии отменять или давать субсидии при условии, что производитель согласится предлагать цены в [определенных] коридорах», — заявил Суланов. Он отметил, что экспортные пошлины или демпферы — это «абсолютно нормальные рыночные» механизмы. «Нет такого, чтобы мы говорили: «Завтра в магазинах хлеб продается по сто рублей». Не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, ситуация с высокими ценами беспокоит, но есть много рыночных инструментов, с которыми мы работаем».

Набиуллина в ответ заметила, что цена — это фактор, показывающий превышение спроса над предложением, а барьеров для роста предложения быть не должно. Снижению цен способствуют конкуренция и предсказуемые правила, повторила глава ЦБ. «Мне кажется, вот это должен быть системный ответ на такие явления. Пошлины, плавающие демпферы — это хорошо, они срабатывают, но нельзя всю экономику превратить в ту, которая работает на пошлинах и на демпферах», — заключила глава Центробанка.

Автор
Павел Казарновский Павел Казарновский
Эльвира Набиуллина Антон Силуанов цены госрегулирование цен
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