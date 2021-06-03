Набиуллина и Силуанов поспорили об экономике на «пошлинах и демпферах»

Глава Минфина считает правильным применять рыночные механизмы для регулирования цен — пошлины и демпферы. Но в Центробанке подчеркивают, что лучше развивать конкуренцию: нельзя, чтобы экономика «работала на пошлинах»

Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина поспорили о том, как государство должно подходить к контролю за ростом цен в экономике. По словам главы Минфина, в России жесткого администрирования цен нет, есть рыночные механизмы. Но даже с ними стоит быть осторожными, считает глава Центробанка. Об этом они заявили на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говоря о российской экономике.

Video

Дискуссия началась с выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова о регулировании цен на продукты. В декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на подорожание популярных продуктов (сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон). Правительство, чтобы стабилизировать цены, договорилось с производителями зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло до 1 апреля, также были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. «Мы ушли практически полностью от административных мер. <...> Мы широко сейчас используем практики субсидирования производства определенных продуктов, по которым мы видим повышенные риски. Хотим выстроить постоянно действующие механизмы гибких экспортных пошлин — демпферов, которые должны снизить сильные колебания внешних цен на внутренние рынки», — сказал Решетников. По его словам, демпфер уже заработал для экспорта пшеницы.

Набиуллина в ответ заметила, что «административные меры регулирования цен в рыночной экономике — это вариант экстренного реагирования». Причем эффект от таких мер неоднозначен даже на инфляционные ожидания. Люди, понимая, что цены отрегулированы, могут ожидать, что цены вырастут еще больше после снятия ограничений, сказала глава Центробанка. «Краткосрочный эффект, безусловно, был — несколько десятых процентного пункта, но мы видим вторичные эффекты — цены растут на смежные товары», — сказала Набиуллина.