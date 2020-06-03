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«Гознак» купит своего поставщика для производства банкнот

«Гознак» до конца года планирует купить компанию по производству оборудования для автоматизированной работы с банкнотами. Он хочет снизить риски и эффективнее продвигать свою продукцию за границей
Цех компании «Банковские Инновационные Системы»
Цех компании «Банковские Инновационные Системы» (Фото: binsys.ru)

Российская компания «Гознак», которая занимается изготовлением банкнот и монет по заказу Банка России, а также ЦБ других стран, планирует приобрести долю в компании «Банковские инновационные системы» в размере 99,5% уставного капитала — для этого компания подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу, следует из сообщения на сайте ФАС.

«Гознак» и его поставщик

АО «Гознак» на 100% принадлежит Росимуществу и занимается производством банкнот, монет, платежных карт, идентификационных документов, водительских прав и т.д.

ООО «Банковские инновационные системы» — это екатеринбургская компания, которая занимается разработкой оборудования для автоматизированного процесса производства, обработки, хранения и уничтожения денежных знаков и другой защищенной продукции. Ее совладельцами являются четыре юридических лица, основные доли в уставном капитале принадлежат индивидуальному предпринимателю Алексею Дворцову (60%) и Объединенной финансовой компании (25,6%). Общая сумма уставного капитала составляет 120 млн руб. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 1,1 млн руб., выручка от продажи — 88,7 млн руб.

Сделку планируется закрыть в конце 2020 года, сообщил РБК представитель «Гознака». «Банковские инновационные системы» уже девять лет создают программное обеспечение для вспомогательных автоматизированных систем, применяемых «Гознаком» в производстве полиграфической продукции, добавил он.

«Благодаря таким системам каждая банкнота, изготовленная на печатных фабриках АО «Гознак», в автоматическом режиме проходит сортировку, пересчет, проверку качества, а также другие операции, связанные с поддержкой ее жизненного цикла. Это уникальное оборудование, требующее непрерывного развития. Оно особенно актуально для продвижения продукции АО «Гознак» на внешних рынках», — пояснил он необходимость сделки, добавив, что приобретение компании повысит эффективность производственного процесса, а также «снизит возможные риски» для «Гознака».

На покупке компании «Гознаком», в частности, настаивали силовики, знает источник РБК, знакомый с ходом подготовки сделки.

«Оценить влияние возможной сделки на состояние конкуренции на рынке представится возможным после изучения всех условий предполагаемой сделки. В соответствии с полученными результатами и будет принято решение о согласовании или несогласовании указанного ходатайства», — заявил представитель ФАС.

Стоимость сделки в «Гознаке» не раскрыли. РБК направил запрос в «Банковские инновационные системы». «Стоимость 100% компании можно оценить на уровне 250–300 млн руб.», — сказал РБК младший партнер компании «НЭО Центр» Игорь Мытник.

Зачем «Гознаку» покупать частную компанию

«Гознак» поставляет банкноты в десятки стран мира, в том числе, как сообщается на его сайте, в страны Латинской Америки, Ближнего и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Европы, Восточной Европы и СНГ. Кроме того, он изготовлял банкнотную бумагу для зарубежных коммерческих компаний — производителей банкнот. Агентства Bloomberg и Reuters писали, что среди последних заказов — изготовление около 300 млн банкнот для ЦБ Венесуэлы и возросшая поставка банкнот в Ливию: за 2019 год туда было направлено 4,5 млрд ливийских динаров (в 2017 и 2018 годах — 4 млрд и 2,377 млрд динаров соответственно). «Гознак» отказался комментировать эти сообщения. В мае 2020 года Вашингтон заявил о том, что правительство Мальты перехватило «контрафактную» ливийскую валюту, напечатанную «Гознаком», на более чем $1 млрд. В ответ МИД России назвало фальшивым сообщение Госдепартамента США.

«Гознак» давно обсуждал возможность приобретения этой компании («Банковские инновационные системы». — РБК), когда я еще занимал должность первого зампреда ЦБ (с 2005 по 2017 год)», — говорит президент Ассоциации банков «Россия» Георгий Лунтовский, который во время работы в ЦБ курировал в том числе вопросы налично-денежного обращения. «Мы изучали мировой опыт производителей банкнот — многие из них имеют собственные разработки для автоматизации процесса работы с наличными. Поэтому «Гознаку» эта сделка необходима для улучшения конкуренции, сокращения издержек и повышения эффективности, тем более в последние годы он активно сотрудничает с зарубежными заказчиками продукции», — добавил Лунтовский.

«Целесообразность приобретения может объясняться, во-первых, оптимизацией затрат, так как компания является одним из постоянных поставщиков «Гознака» и ее интеграция в структуру «Гознака» в целом повысит эффективность управления и снизит риски зависимости от поставщиков», — рассуждает Мытник. Кроме того, это может быть связано с заключением новых контрактов, в том числе с иностранными заказчиками, в результате чего «возникла потребность нарастить производственные мощности».

«Риски в этой истории не на поверхности. Скорее, речь может идти об огосударствлении производителей и поставщиков оборудования для важных отраслей. Как следует из отчетности, «Гознак» — основной потребитель их (компании «Банковские инновационные системы». — РБК) продукции», — говорит директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Сергей Соболев
Теги: «Гознак», банкноты
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