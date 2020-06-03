«Гознак» купит своего поставщика для производства банкнот

«Гознак» до конца года планирует купить компанию по производству оборудования для автоматизированной работы с банкнотами. Он хочет снизить риски и эффективнее продвигать свою продукцию за границей

Цех компании «Банковские Инновационные Системы» (Фото: binsys.ru)

Российская компания «Гознак», которая занимается изготовлением банкнот и монет по заказу Банка России, а также ЦБ других стран, планирует приобрести долю в компании «Банковские инновационные системы» в размере 99,5% уставного капитала — для этого компания подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу, следует из сообщения на сайте ФАС.

«Гознак» и его поставщик АО «Гознак» на 100% принадлежит Росимуществу и занимается производством банкнот, монет, платежных карт, идентификационных документов, водительских прав и т.д. ООО «Банковские инновационные системы» — это екатеринбургская компания, которая занимается разработкой оборудования для автоматизированного процесса производства, обработки, хранения и уничтожения денежных знаков и другой защищенной продукции. Ее совладельцами являются четыре юридических лица, основные доли в уставном капитале принадлежат индивидуальному предпринимателю Алексею Дворцову (60%) и Объединенной финансовой компании (25,6%). Общая сумма уставного капитала составляет 120 млн руб. Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 1,1 млн руб., выручка от продажи — 88,7 млн руб.

Сделку планируется закрыть в конце 2020 года, сообщил РБК представитель «Гознака». «Банковские инновационные системы» уже девять лет создают программное обеспечение для вспомогательных автоматизированных систем, применяемых «Гознаком» в производстве полиграфической продукции, добавил он.

«Благодаря таким системам каждая банкнота, изготовленная на печатных фабриках АО «Гознак», в автоматическом режиме проходит сортировку, пересчет, проверку качества, а также другие операции, связанные с поддержкой ее жизненного цикла. Это уникальное оборудование, требующее непрерывного развития. Оно особенно актуально для продвижения продукции АО «Гознак» на внешних рынках», — пояснил он необходимость сделки, добавив, что приобретение компании повысит эффективность производственного процесса, а также «снизит возможные риски» для «Гознака».

На покупке компании «Гознаком», в частности, настаивали силовики, знает источник РБК, знакомый с ходом подготовки сделки.