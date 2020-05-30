МИД счел фальшивыми заявления США о подделке ливийской валюты в России

Ранее Госдеп сообщил о перехвате мальтийскими властями партии «контрафактных» денег, напечатанных Гознаком. Российские дипломаты назвали фальшивыми заявления США, а не изготовленные для Ливии банкноты

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Российские власти, комментируя информацию Вашингтона о том, что правительство Мальты перехватило более $1 млрд «контрафактной» ливийской валюты, напечатанной Гознаком, заявили, что фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Как указали в ведомстве, контракт на печать ливийских динаров между Гознаком и главой Центрального банка Ливии, утвержденного ливийской палатой депутатов (парламент), был подписан в 2015 году.

«В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики», — говорится в сообщении.

В МИДе указали на то, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в этой стране сейчас действуют два Центральных банка. Один из них находится в Триполи, где функционирует правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем, а другой — в Бенгази. Глава второго был назначен ливийским парламентом и «соответственно, обладает необходимой международной легитимностью».