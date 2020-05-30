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МИД счел фальшивыми заявления США о подделке ливийской валюты в России

Ранее Госдеп сообщил о перехвате мальтийскими властями партии «контрафактных» денег, напечатанных Гознаком. Российские дипломаты назвали фальшивыми заявления США, а не изготовленные для Ливии банкноты
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские власти, комментируя информацию Вашингтона о том, что правительство Мальты перехватило более $1 млрд «контрафактной» ливийской валюты, напечатанной Гознаком, заявили, что фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Как указали в ведомстве, контракт на печать ливийских динаров между Гознаком и главой Центрального банка Ливии, утвержденного ливийской палатой депутатов (парламент), был подписан в 2015 году.

«В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики», — говорится в сообщении.

США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд
Финансы
Фото: Yara Nardi / Reuters

В МИДе указали на то, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в этой стране сейчас действуют два Центральных банка. Один из них находится в Триполи, где функционирует правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем, а другой — в Бенгази. Глава второго был назначен ливийским парламентом и «соответственно, обладает необходимой международной легитимностью».

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — считают российские дипломаты.

США сообщили о перехвате Мальтой партии «контрафактных» денег, напечатанных Гознаком, 29 мая. В Госдепартаменте отметили, что в пересчете на американскую валюту мальтийские власти изъяли $1,1 млрд.

СМИ узнали о росте поставок банкнот из России на восток Ливии
Политика
Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Вашингтон заверил, что на территории Ливии действует единственный легитимный Центральный банк, расположенный в Триполи. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии», — добавили в Госдепе.

Россия начала печатать валюту для Ливии в 2016 году. Отправляемые туда из Москвы банкноты предназначены для ливийского параллельного правительства во главе с его фактическим лидером, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Изготавливаемые в России динары слегка отличаются от тех, что печатаются британской фирмой De La Ru для правительства Сарраджа. Однако ПНС ни разу не объявляло напечатанные в России динары нелегальными.

Автор: Михаил Юшков
Теги: МИД, Ливия, динар, Госдеп
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