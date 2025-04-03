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Минфин впервые за год перейдет к продаже валюты и золота

Минфин впервые более чем за год перейдет от покупок к продаже валюты и золота. Дополнительно будет продавать валюту и Банк России. Совокупный объем продаж валюты достигнет эквивалента 10,5 млрд руб. в день
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минфин впервые с января 2024 года будет продавать иностранную валюту и золото, приобретенные ранее в рамках бюджетного правила, следует из сообщения ведомства. С февраля 2024 года и до начала апреля 2025 года Минфин ежедневно осуществлять только операции по покупке.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,6 млрд руб.», — привели данные в министерстве.

Переход от покупок к продаже валюты связан с большим отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов в марте от прогноза — минус 65,6 млрд руб. «Отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года», — уточнили в Минфине.

В апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета может составить 29,7 млрд руб., ожидают в министерстве. Таким образом с учетом отклонения в марте и прогноза на апрель, совокупно Минфину в ближайший месяц нужно будет продать валюты и золота на 35,9 млрд руб.

Банк России будет зеркалировать ежедневные операции Минфина на внутреннем рынке — то есть продавать валюту (юани) на 1,6 млрд. руб. в день. Дополнительно ЦБ будет продавать валюту в связи с собственным планом — на 8,86 млрд руб. Таким образом, общий ежедневный объем продажи валюты со стороны регулятора составит 10,46 млрд руб.

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