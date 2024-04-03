Суд объяснил решение об изъятии акций у частных инвесторов

Неправомерная приватизация 1992 года завода в Соликамске делает незаконными абсолютно все последующие сделки с его акциями, в том числе покупки на бирже, указал суд. Срок давности по делу тоже не пропущен, считает арбитраж

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Соликамский магниевый завод незаконно выбыл из собственности федерального имущества, поэтому все последующие сделки с его акциями также совершены незаконны, следует из мотивировочной части решения Арбитражного суда Пермского края. Это позволяет изъять и те акции, которые были приобретены частными инвесторами на Московской бирже, следует из решения.

На момент приватизации Соликамского магниевого завода (она прошла в 1992 году), предприятие осуществляло деятельность по переработке руд радиоактивных и редкоземельных элементов. «Следовательно, завод относился к объектам федеральной собственности, приватизация которых могла быть осуществлена только по решению правительства Российской Федерации. Однако соответствующее решение правительства Российской Федерации отсутствует», — говорится в решении суда.

Приватизация предприятия была одобрена только Комитетом по управлению государственным имуществом Пермской области и Фондом имущества Пермской области, у которых не было соответствующих полномочий, указывает суд. При таких обстоятельствах требования прокуратуры об изъятии спорных акций у всех владельцев правомерны, отмечается в решении.

Суд не видит возможности сделать исключение для миноритарных инвесторов на основании положений статьи 149.3 ГК РФ, в которой говорится, что «бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя». «Спорные акции первоначально выбыли из владения государства в отсутствие законных оснований, следует считать, что все последующие сделки с такими акциями также являются совершенными в отсутствие законных оснований», — объясняет суд.

Как было принято решение об изъятии бумаг 22 марта 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода. Изначально акции забрали только у мажоритарных акционеров завода — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова, которым совокупно принадлежало 89,4%. Но затем изъятие бумаг коснулось и частных инвесторов, купивших их на бирже. Суд решил передать в пользу государства принадлежащий им пакет в 10,6%. Решение стало прецедентным, так как до этого в рамках споров о незаконной приватизации акции изымали только у мажоритарных акционеров, покупавших бумаги не на бирже. Пока судебное решение не вступило в силу. В разговоре с РБК представитель частных инвесторов заявил, что ответчики планируют обжаловать решение пермского арбитража в апелляции.

Какие еще аргументы приводили ответчики

Кроме положений Гражданского кодекса, который предусматривает исключение для изъятия ряда ценных бумаг, ответчики также высказали предположение, что по делу мог быть пропущен срок исковой давности — три года. Со времени же приватизации, которую сейчас признали незаконной, прошло около 30 лет.

Но суд не поддержал этот довод. «В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права», — отмечается в решении пермского арбитража. Такие же по смыслу разъяснения содержатся и в постановления пленума Верховного суда Российской Федерации 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», пишет суд.

«В конкретной ситуации начало течения срока исковой давности следует исчислять с момента, когда Российская Федерация в лице своих исполнительных органов, уполномоченных на управление и распоряжение федеральным имуществом, узнала или должна была узнать о допущенных при приватизации Соликамского магниевого завода нарушениях и о том, в чьем незаконном владении находится выбывшее помимо ее воли имущество», — считает суд. Проверка законности приватизации закончилась двумя исковыми заявлениями в суд в 2021 году, а значит, срок исковой давности не нарушен, пришел к выводу арбитраж.

Ранее свою позицию по делу в комментарии, поступившем в РБК, пояснила прокуратура Пермского края. Там отметили, что «с учетом установленных обстоятельств в соответствии с положениями ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, в настоящее время владеющие акциями АО «Соликамский магниевый завод», не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли».

В свою очередь, Банк России и Московская биржа, где до октября 2022 года свободно торговались акции Соликамского магниевого завода, выступали в этом деле на стороне ответчиков — миноритарных акционеров. И площадка, и регулятор направили в суд соответствующие отзывы. Мосбиржа в обосновании своей позиции опиралась на абзац 2 п. 1 ст. 149.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и на часть 7.3 ст.18 федерального закона от 21.11.2011 № 325-Ф3 «Об организованных торгах». В обеих нормах указано, что приобретенные на торгах акции не могут быть истребованы от добросовестных приобретателей.

Банк России в отзыве также указывал, что бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. Также регулятор обращал внимание, что Российская Федерация и без пакета миноритариев владеет пакетом акций Соликамского магниевого завода, который позволяет «обеспечивать корпоративный контроль, необходимый для надлежащего обеспечения его хозяйственной деятельности», следует из материалов дела.