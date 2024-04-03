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Финансы ,  
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Суд объяснил решение об изъятии акций у частных инвесторов

Арибтраж Пермского края опубликовал причины изъятия акций у частных инвесторов
Неправомерная приватизация 1992 года завода в Соликамске делает незаконными абсолютно все последующие сделки с его акциями, в том числе покупки на бирже, указал суд. Срок давности по делу тоже не пропущен, считает арбитраж
Фото: smw.ru
Фото: smw.ru

Соликамский магниевый завод незаконно выбыл из собственности федерального имущества, поэтому все последующие сделки с его акциями также совершены незаконны, следует из мотивировочной части решения Арбитражного суда Пермского края. Это позволяет изъять и те акции, которые были приобретены частными инвесторами на Московской бирже, следует из решения.

Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов
Финансы
Соликамский магниевый завод

На момент приватизации Соликамского магниевого завода (она прошла в 1992 году), предприятие осуществляло деятельность по переработке руд радиоактивных и редкоземельных элементов. «Следовательно, завод относился к объектам федеральной собственности, приватизация которых могла быть осуществлена только по решению правительства Российской Федерации. Однако соответствующее решение правительства Российской Федерации отсутствует», — говорится в решении суда.

Приватизация предприятия была одобрена только Комитетом по управлению государственным имуществом Пермской области и Фондом имущества Пермской области, у которых не было соответствующих полномочий, указывает суд. При таких обстоятельствах требования прокуратуры об изъятии спорных акций у всех владельцев правомерны, отмечается в решении.

Суд не видит возможности сделать исключение для миноритарных инвесторов на основании положений статьи 149.3 ГК РФ, в которой говорится, что «бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя». «Спорные акции первоначально выбыли из владения государства в отсутствие законных оснований, следует считать, что все последующие сделки с такими акциями также являются совершенными в отсутствие законных оснований», — объясняет суд.

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Как было принято решение об изъятии бумаг

22 марта 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода.

Изначально акции забрали только у мажоритарных акционеров завода — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова, которым совокупно принадлежало 89,4%. Но затем изъятие бумаг коснулось и частных инвесторов, купивших их на бирже. Суд решил передать в пользу государства принадлежащий им пакет в 10,6%. Решение стало прецедентным, так как до этого в рамках споров о незаконной приватизации акции изымали только у мажоритарных акционеров, покупавших бумаги не на бирже. Пока судебное решение не вступило в силу.

В разговоре с РБК представитель частных инвесторов заявил, что ответчики планируют обжаловать решение пермского арбитража в апелляции.

Какие еще аргументы приводили ответчики

Кроме положений Гражданского кодекса, который предусматривает исключение для изъятия ряда ценных бумаг, ответчики также высказали предположение, что по делу мог быть пропущен срок исковой давности — три года. Со времени же приватизации, которую сейчас признали незаконной, прошло около 30 лет.

Но суд не поддержал этот довод. «В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права», — отмечается в решении пермского арбитража. Такие же по смыслу разъяснения содержатся и в постановления пленума Верховного суда Российской Федерации 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», пишет суд.

Суд впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации
Финансы
Цех&nbsp;Соликамского магниевого завода

«В конкретной ситуации начало течения срока исковой давности следует исчислять с момента, когда Российская Федерация в лице своих исполнительных органов, уполномоченных на управление и распоряжение федеральным имуществом, узнала или должна была узнать о допущенных при приватизации Соликамского магниевого завода нарушениях и о том, в чьем незаконном владении находится выбывшее помимо ее воли имущество», — считает суд. Проверка законности приватизации закончилась двумя исковыми заявлениями в суд в 2021 году, а значит, срок исковой давности не нарушен, пришел к выводу арбитраж.

Ранее свою позицию по делу в комментарии, поступившем в РБК, пояснила прокуратура Пермского края. Там отметили, что «с учетом установленных обстоятельств в соответствии с положениями ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, в настоящее время владеющие акциями АО «Соликамский магниевый завод», не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли».

Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов
Финансы
Соликамский магниевый завод

В свою очередь, Банк России и Московская биржа, где до октября 2022 года свободно торговались акции Соликамского магниевого завода, выступали в этом деле на стороне ответчиков — миноритарных акционеров. И площадка, и регулятор направили в суд соответствующие отзывы. Мосбиржа в обосновании своей позиции опиралась на абзац 2 п. 1 ст. 149.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и на часть 7.3 ст.18 федерального закона от 21.11.2011 № 325-Ф3 «Об организованных торгах». В обеих нормах указано, что приобретенные на торгах акции не могут быть истребованы от добросовестных приобретателей.

Банк России в отзыве также указывал, что бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. Также регулятор обращал внимание, что Российская Федерация и без пакета миноритариев владеет пакетом акций Соликамского магниевого завода, который позволяет «обеспечивать корпоративный контроль, необходимый для надлежащего обеспечения его хозяйственной деятельности», следует из материалов дела.

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Акции Арбитражный суд приватизация Пермский край
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