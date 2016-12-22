Сбербанк сдвинул сроки продажи турецкой «дочки»
Бизнес, 12:36
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Сбербанк сдвинул сроки продажи турецкой «дочки»
Сбербанк назвал новые сроки закрытия сделки по продаже своей турецкой «дочки» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Если в мае предполагалось, что это удастся сделать до конца года, то в опубликованной 30 сентября промежуточной финансовой отчетности говорится о конце 2018 года — начале 2019 года.
В Сбербанке подчеркнули, что закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России и Объединенных Арабских Эмиратов.О решении продать пятый по величине банк Турции Сбербанк объявил в мае этого года. Его президент Герман Греф главной причиной назвал санкции. «К сожалению, мы не можем получать дивиденды, не можем предоставлять финансирование нашему банку, не можем привлекать деньги с рынка. Мы наш турецкий банк вывели из-под американских санкций, он находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке», — объяснил он.