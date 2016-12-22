Сбербанк сдвинул сроки продажи турецкой «дочки»

Сбербанк назвал новые сроки закрытия сделки по продаже своей турецкой «дочки» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Если в мае предполагалось, что это удастся сделать до конца года, то в опубликованной 30 сентября промежуточной финансовой отчетности говорится о конце 2018 года — начале 2019 года.

В Сбербанке подчеркнули, что закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России и Объединенных Арабских Эмиратов.