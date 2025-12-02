 Перейти к основному контенту
Бывший зампред ЦБ оценил идею создания в России валютного коридора

Бывший зампред ЦБ Вьюгин оценил идею создания в России валютного коридора
Бывший зампред ЦБ Олег Вьюгин оценил идею о создании в России валютного коридора. С такой инициативой выступил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, указав, что публикуемый регулятором курс воспринимается как «ненастоящий»
Олег Вьюгин
Олег Вьюгин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Укрепление курса рубля может «раздражать», но возвращение к режиму валютного коридора вряд ли поможет исправить ситуацию, заявил бывший зампред Банка России Олег Вьюгин в эфире Радио РБК.

Механизм установления курса, который сейчас применяет Центробанк, «самый обычный» и формируется на основе межбанковских сделок с валютой, в основном с юанем, пояснил Вьюгин. «То, что укрепление рубля раздражает, это да. Но вряд ли можно ситуацию исправить плавающим коридором, потому что, по сути, если мы хотим более слабый рубль, надо, чтобы Центробанк покупал валюту. А это инфляционный фактор», — сказал он.

Валютный коридор — один из методов контроля за курсом национальной валюты, заключающийся в определении ЦБ верхнего и нижнего его пределов. Эти пределы регулятор официально называет и не дает колебаниям курса выходить за них путем проведения валютных интервенций.

Вьюгин отметил, что прогнозировать дальнейшее изменение курса сложно, но с учетом проводимой властями денежно-кредитной политики «рубль будет достаточно крепким». «Если Центральный банк когда-то снизит ставку, хотя бы она будет 10% или меньше, и если будет оживление в российской экономике, то, поверьте, рубль не будет таким сильным, он будет ослабевать», — сказал он.

Первый зампред ВТБ предложил альтернативу плавающему курсу рубля
Финансы
Дмитрий Пьянов

С инициативой внедрения «плавающего валютного коридора» ранее выступил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его мнению, актуальные в прошлом методики формирования курса рубля уже не работают, в результате чего публикуемый регулятором курс воспринимается как «ненастоящий». Пьянов призвал признать наличие проблемы курсообразования рубля и задуматься об альтернативных подходах.

Банк России отказался от режима валютного коридора для рубля осенью 2014 года и объявил о переходе к режиму плавающего валютного курса. Изначально официальные курсы доллара и евро к рублю определялись на основе валютных торгов на Мосбирже. Однако в июне 2024 года биржевые торги долларом и евро были отменены из-за санкций. С того момента регулятор устанавливает официальные курсы рубля к этим валютам на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Мария Пичугина
Банк России курс рубля плавающий курс Олег Вьюгин Радио РБК
