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ВТБ вышел из капитала «Мосметростроя»

ВТБ вышел из капитала подрядчика по строительству метро в Москве
100% акций «Мосметростроя» консолидировало правительство Москвы. ВТБ с 2017 года принадлежало 49%, и в банке актив называли убыточным
ВТБ VTBR ₽0,01683 -0,12% Купить
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ВТБ вышел из капитала АО «Московский метрострой», следует из данных ЕГРЮЛ, обратил внимание «Интерфакс». Теперь единственным акционером компании — подрядчика по строительству метро в Москве значится столичный департамент городского имущества.

Банк получил 49% акций «Мосметростроя» в 2017 году в рамках урегулирования задолженности компании на 26,8 млрд руб. Департамент городского имущества Москвы стал обладателем 51% акций в конце 2019-го.

В ноябре 2020 года ВТБ оценил свой пакет акций «Мосметростроя» в ноль рублей. В банке назвали его стабильно убыточным. Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов пояснял, что это непрофильный актив, унаследованный в рамках залога по кредиту Банка Москвы (в 2016 году вошел в структуру ВТБ). По его словам, тогда ВТБ еще активно кредитовал инфраструктурных подрядчиков.

До этого 100% акций «Мосметростроя» принадлежали совладельцу «Трансмашхолдинга» Андрею Бокареву» и его партнеру Искандеру Махмудову.

«Мосметрострой» был создан в 1931 году. С тех пор он построил 194 станции Московского метрополитена и МЦК, более 600 км перегонных тоннелей и автодорожные развязки и магистрали общей протяженностью более 30 км.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ВТБ Мосметрострой Москва Метро
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