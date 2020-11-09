ВТБ обесценил свой пакет акций «Мосметростроя»

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ВТБ оценил 49% акций «Мосметростроя», которым владеет банк, в ноль рублей. Это стабильно убыточный актив, заявил на онлайн-конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает корреспондент РБК.

«Мы в ноль, до нуля рублей нуля копеек обесценили наши 49% акций «Мосметростроя», — сказал Пьянов.

По его словам, эти акции — непрофильный актив, унаследованный ВТБ в рамках залога по кредиту Банка Москвы (В 2016 году вошел в структуру ВТБ. — РБК). По словам Пьянова, в то время ВТБ еще активно кредитовал инфраструктурных подрядчиков.

«Мы видим, что ранее обозначенные финансовые модели этого актива, предпосылки, с учетом контрактов на строительство станций метро в Москве, других городах, какие-то другие инфраструктурные сооружения для «Российских железных дорог», не соблюдаются, актив убыточный, стабильно убыточный», — отметил Пьянов.