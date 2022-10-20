Метрополитен запланировал закрыть на ремонт пять станций на юге Москвы

Столичные власти планируют в ноябре 2022 года закрыть на срок около полугода 5 станций метро на юге Москвы для ремонта участка между «Кантемировской» и «Царицыно». Сейчас идет разработка маршрутов другими видами транспорта

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Московские власти планируют закрыть на срок около полугода начиная с 12 ноября пять станций зеленой (Замосковорецкой) ветки метро для ремонта участка между станциями «Кантемировская» и «Царицыно». Кроме них будут закрыты станции «Технопарк», «Коломенская» и «Каширская». Они обслуживают более 200 тыс. человек в сутки.

Это следует из презентации транспортного блока столичного правительства, копия которой есть у РБК. Ее подлинность подтвердил источник в транспортном комплексе Москвы.

В пресс-службе дептранса не ответили на запрос РБК. Представитель метрополитена лишь отметил, что «плановое информирование пассажиров» начнется в ближайшие дни, но пока конкретики нет.

По словам источника РБК, сроки закрытия пяти станций будут окончательно понятны после разработки проекта ремонта аварийного участка. «Ориентировочно [станции будут закрыты на] полгода. Может, удастся управиться быстрее, а может, потребуется больше времени», — сказал он. Сейчас транспортный комплекс Москвы занят разработкой и организацией альтернативных маршрутов другими видами транспорта, утверждает собеседник.

Участок между «Кантемировской» и «Царицыно» проходит вблизи от Царицынских прудов. Проезд по нему открыли 30 декабря 1984 года, но уже на следующий день тоннель пришлось закрыть более чем на месяц из-за необходимости провести восстановительные работы — была нарушена гидроизоляция. Герметичность тоннеля нарушалась в 2003 году, подтопление перегона зафиксировано в 2014-м. Сейчас ситуация достигла той стадии, когда надо «раскопать, разобрать и построить заново проблемный участок», — объяснил источник в транспортном комплексе Москвы.