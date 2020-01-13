Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»

Передача акций состоялась в середине декабря прошлого года. Другим крупным акционером компании остается ВТБ

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Агентство «Интерфакс», обратившее внимание на эти изменения, указывает, что собственником 49% акций в компании является банк ВТБ.

В «Мосметрострое», занимавшемся сооружением станций московского метро в советские времена, в последние годы несколько раз менялась структура собственников. Как ранее писал РБК, в 2010 году Росимущество выставило 100% акций серьезно пострадавшей во время кризиса компании на продажу. Приобрел их «Центрстрой» Владимира Когана за 7,6 млрд руб.

Спустя год Коган перепродал акции компании ее топ-менеджменту по той же цене. В 2012 году контрольный пакет получил совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, который спустя два года консолидировал 100% акций компании со своим партнером Искандером Махмудовым.

В 2017 году 39,82% акций «Мосметростроя» получил ВТБ, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». При этом из данных по отчетности группы по МСФО следовало, что у ВТБ в этот год было 49% акций.

По данным «Коммерсанта», на долю «Мосметростроя» в разные годы приходилось 20–36% работ по строительству метро. Сейчас компания, как и другие игроки рынка, включая «Ингеоком», ИБТ, «Трансинжстрой», выступает субподрядчиком у АО «Мосинжпроект». Эта компания, принадлежащая департаменту строительства Москвы, отвечает за строительство метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов, а также реновацию старого жилищного фонда и оперирует средствами, выделяемыми на эти проекты.