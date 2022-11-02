Эксперты зафиксировали отток денег премиальных клиентов из банков

Frank RG: капитал клиентов на премиальном обслуживании в банках упал на 14%, до ₽7,5 трлн

Размер капитала, который клиенты держат на премиальном банковском обслуживании, снизился в 2022 году сразу на 14%, показало исследование Frank RG. Они также теряют интерес к инвестициям на фоне падения рынка и заморозки активов

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Объем средств, которые клиенты держат в банках в рамках премиальных программ, заметно сократился в 2022 году. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Frank RG «Premium banking в России 2022», поступившем в РБК.

«На рынке премиального банковского обслуживания наблюдается отток капитала в 2022 году — падение объема капитала составило 14% — с 8,78 трлн руб. до 7,53 трлн руб., — что связано с перетоком капитала с банковских счетов в наличные, реинвестирование средств в недвижимость, зарубежные активы. Отток общего объема капитала повлек за собой снижение среднего капитала на клиента. Снижение данного показателя наблюдалось и в 2021 году, однако это было связано с притоком новых менее крупных клиентов. В 2022 году темп падения увеличился почти в 10 раз (-20,6%)», — говорится в исследовании. Средний размер капитала премиального клиента в этом году снизился до 1,81 млн руб. с 2,28 млн руб. годом ранее.

Эксперты Frank RG анализировали 16 крупных банков с услугами обслуживания премиум-клиентов. В ходе исследования они, в частности, собрали данные по 168 различным статистическим показателям. Вывод об оттоке капитала сделан на основе оценки Frank RG, а также результатов онлайн-анкетирования клиентов премиум-банкинга (6123 анкеты).

На фоне падения фондового рынка и заморозки активов из-за санкций в 2022 году снижается и интерес премиальных клиентов к нему. Доля клиентов с инвестициями составила 22,1% против 23,8% годом ранее, доля капитала в инвестициях упала с 34 до 26,8%.

«За первое полугодие 2022 года общий объем клиентской базы премиальных программ банков в России (не уникальные клиенты, клиентские счета) вырос только на 9%. В 2021-м прирост клиентских баз премиальных программ составлял 27%. Таким образом, мы можем фиксировать замедление роста рынка. Произошел отток клиентов в целевом сегменте премиального обслуживания — Affluent. Количество клиентов с капиталом от 4 млн руб. снизилось за первое полугодие 2022 года на 9%», — добавляют эксперты Frank RG.

В целом по итогам второго квартала 2022 года (последние доступные данные Росстата) реальные доходы россиян сократились на 0,8%. Темпы падения замедлились: еще в первом квартале они составляли 1,2%. При этом в структуре денежных доходов во втором квартале (к тому же периоду годом ранее) заметно выросли доли поступлений от социальных выплат (на 0,9 п.п., до 21,2%) и прочих денежных поступлений (на 0,5 п.п., до 12%), а доля оплаты труда в совокупных доходах населения снизилась на 1,7 п.п., до 56,5%.