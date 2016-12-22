СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес

Центробанк начал борьбу с компаниями малого бизнеса, которые попутно занимаются продажей наличных. Банкам советуют останавливать сомнительные операции и проверять их законность

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Центробанк России начал бороться с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка.

Регулятор обратил внимание на продажу наличных в этом году, отмечает газета. В майском раскрытии объемов и структуры сомнительных операций ЦБ сообщил, что на продажу денежной наличности приходится 29% транзитных операций повышенного риска. Всего за 2017 год банки провели сомнительных операций на 422 млрд руб., 326 млрд руб. из них — это незаконное обналичивание.

О том, что для обналичивания денег вместо банков компании стали использовать автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки, ЦБ предупреждал в начале октября, писали «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора. Тренд изменился в сторону небольших компаний, подтвердил «Коммерсанту» источник из банка, входящего в сотню крупнейших. «Регулятор указывает на смещение торговцев наличными в сферу малого и микробизнеса, занимающихся оптово-розничной торговлей, путем распределения сумм между несколькими торговцами», — приводит газета слова собеседника.

В регуляторе считают, что схема действует следующим образом. Нуждающиеся в наличности компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. Малые компании расплачиваются безналом с поставщиками товаров и получают наличность, которая не сдается в банк и не отражается в отчетности, а продается обратно нуждающимся в наличности компаниям. Признаком таких операций может быть несовпадение оснований по зачислению средств фиктивной компании и их списанию.

ЦБ, по сведениям «Коммерсанта», назвал банкам «маркеры», которые указывают на сомнительных клиентов. Это малый бизнес, зарегистрированный после 1 января 2016 года, налоговая нагрузка не выше 2%. «Также ЦБ приводит коды ОКВЭД по 133 видам деятельности, обладатели которых должны быть под пристальным вниманием у банка», — сказал газете один из собеседников. Повод рассмотреть законность операций — поступление или списание суммы со счета от 1 млн руб. в день в качестве оплаты за автомобили и запчасти, табачные изделия, продовольственные продукты, непродовольственные товары, если средства переводятся производителям или оптовым продавцам.

У компаний, которые попадают под подозрение по признакам, перечисленным ЦБ, банк будет обязан на день приостановить операцию. За это время банк должен будет выяснить, не обладает ли его клиент признаками транзитной компании, и принять решение — проводить платеж или нет.

Начиная с итогов четвертого квартала 2018 года регулятор будет учитывать объем подобных транзитных операций при определении общего объема сомнительных транзакций в банке. Если доля таких операций выше 2% от дебетовых оборотов по клиентским счетам или их сумма составляет от 1 млрд руб. за квартал, то это может служить основанием для отзыва лицензии, пишет газета.