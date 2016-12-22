ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,20 EUR Нал. 75,63 74,58 USD Бирж. 65,67 -0,05 EUR Бирж. 75,20 +0,24 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6410,20 +49,30 IMOEX 2376,31 +0,72% RTSI 1139,88 +0,75% Brent 73,14 +0,16% DJIA 25380,74 +1,06% Nasdaq 7433,68 +1,76%
СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес
Лента новостей
Идея по инвестированию: когда покупать токен Request Network 14:02, Крипто Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 13:55, РБК и Thomson Reuters Роскомнадзор начал процедуру взыскания штрафа с Google из-за ссылок 13:53, Технологии и медиа «Якутия» пообещала вернуть деньги собиравшимся за границу пассажирам 13:49, Общество В США умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Варданян 13:39, Общество Bloomberg рассказал о потраченных за год на суперъяхты $3 млрд 13:37, Бизнес В сети Siacoin состоялся хардфорк: токен подорожал 13:36, Крипто Красота в глазах смотрящего: 7 документальных фильмов о моде 13:31, Pink 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 13:31, РБК и Volkswagen НПФ «Будущее» не смог отсудить 12,6 млрд руб. у банка «Траст» 13:26, Финансы Книга Семина и южное дерби в ЧМ России по футболу: главные события спорта 13:25, Спорт Портрет со сходством или без: как устроена «Богемская рапсодия» 13:25, Стиль В Ярославской области мужчина открыл стрельбу по шумевшим на улице детям 13:23, Политика Какие модные бренды носила Меган Маркл во время королевского тура 13:20, Стиль В ФАС рассказали про последовательность заключения соглашений по топливу 13:18, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 13:12, РБК и Билайн Песков ответил на вопрос о нежелании России обменять Вышинского 13:06, Политика Ввод жилья в России за 9 месяцев 2018 года сократился на 2% 13:00, Строительство  Кремль ответил на версию Коломойского о непопадании в санкционный список 12:57, Политика Песков объяснил отношение Путина к трассе в Нижний Новгород 12:52, Бизнес Сбербанк и Hyosung создадут совместный центр разработки банкоматов 12:47, Технологии и медиа Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 12:43, РБК и Canon У берегов Индонезии нашли корпус упавшего самолета Lion Air 12:36, Общество СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес 12:36, Финансы Подмосковного депутата задержали по подозрению в вымогательстве 12:33, Политика В Госдуме подготовили законопроект о создании кибердружины 12:24, Технологии и медиа
СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес
Финансы, 12:36
0
СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес
Центробанк начал борьбу с компаниями малого бизнеса, которые попутно занимаются продажей наличных. Банкам советуют останавливать сомнительные операции и проверять их законность
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Центробанк России начал бороться с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, торгующими наличной выручкой, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка.

Регулятор обратил внимание на продажу наличных в этом году, отмечает газета. В майском раскрытии объемов и структуры сомнительных операций ЦБ сообщил, что на продажу денежной наличности приходится 29% транзитных операций повышенного риска. Всего за 2017 год банки провели сомнительных операций на 422 млрд руб., 326 млрд руб. из них — это незаконное обналичивание.

О том, что для обналичивания денег вместо банков компании стали использовать автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки, ЦБ предупреждал в начале октября, писали «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора. Тренд изменился в сторону небольших компаний, подтвердил «Коммерсанту» источник из банка, входящего в сотню крупнейших. «Регулятор указывает на смещение торговцев наличными в сферу малого и микробизнеса, занимающихся оптово-розничной торговлей, путем распределения сумм между несколькими торговцами», — приводит газета слова собеседника.

В регуляторе считают, что схема действует следующим образом. Нуждающиеся в наличности компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. Малые компании расплачиваются безналом с поставщиками товаров и получают наличность, которая не сдается в банк и не отражается в отчетности, а продается обратно нуждающимся в наличности компаниям. Признаком таких операций может быть несовпадение оснований по зачислению средств фиктивной компании и их списанию.

ЦБ, по сведениям «Коммерсанта», назвал банкам «маркеры», которые указывают на сомнительных клиентов. Это малый бизнес, зарегистрированный после 1 января 2016 года, налоговая нагрузка не выше 2%. «Также ЦБ приводит коды ОКВЭД по 133 видам деятельности, обладатели которых должны быть под пристальным вниманием у банка», — сказал газете один из собеседников. Повод рассмотреть законность операций — поступление или списание суммы со счета от 1 млн руб. в день в качестве оплаты за автомобили и запчасти, табачные изделия, продовольственные продукты, непродовольственные товары, если средства переводятся производителям или оптовым продавцам.

У компаний, которые попадают под подозрение по признакам, перечисленным ЦБ, банк будет обязан на день приостановить операцию. За это время банк должен будет выяснить, не обладает ли его клиент признаками транзитной компании, и принять решение — проводить платеж или нет.

Начиная с итогов четвертого квартала 2018 года регулятор будет учитывать объем подобных транзитных операций при определении общего объема сомнительных транзакций в банке. Если доля таких операций выше 2% от дебетовых оборотов по клиентским счетам или их сумма составляет от 1 млрд руб. за квартал, то это может служить основанием для отзыва лицензии, пишет газета.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центробанк , обналичивание
Главное
Кремль ответил на версию Коломойского о непопадании в санкционный список Политика
Материалы по теме
В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб. Общество
В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter