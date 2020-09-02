Нацбанк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек

Выведенные из обращения монеты и банкноты можно будет обменять на новые в течение трех лет, а расплатиться ими после 1 октября станет невозможно

Фото: bank.gov.ua

С 1 октября украинские банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться на Украине законным платежным средством, ни за какие товары и услуги расплатиться ими будет уже нельзя. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Одновременно с этим статуса платежного средства лишатся и монеты в 25 копеек, которые исчезнут из обращения вслед за мелочью младших номиналов. Монеты в 1, 2 и 5 копеек на Украине перестали считаться деньгами с 1 октября прошлого года.

Целью реформы заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан назвал упрощение наличных расчетов и повышение их удобства.

«Слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и потере времени при осуществлении расчетов», — говорится в сообщении Нацбанка.