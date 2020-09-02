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Финансы ,  
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Нацбанк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек

Выведенные из обращения монеты и банкноты можно будет обменять на новые в течение трех лет, а расплатиться ими после 1 октября станет невозможно
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

С 1 октября украинские банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться на Украине законным платежным средством, ни за какие товары и услуги расплатиться ими будет уже нельзя. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Одновременно с этим статуса платежного средства лишатся и монеты в 25 копеек, которые исчезнут из обращения вслед за мелочью младших номиналов. Монеты в 1, 2 и 5 копеек на Украине перестали считаться деньгами с 1 октября прошлого года.

На Украине лишились возможности расплатиться монетами в 1, 2 и 5 коп.
Финансы
Фото: Галина Горбунова / Фотобанк Лори

Целью реформы заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан назвал упрощение наличных расчетов и повышение их удобства.

«Слишком большое разнообразие банкнот и монет приводит к путанице в кошельках и потере времени при осуществлении расчетов», — говорится в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, на долю банкнот, выпущенных до 2003 года, приходится сейчас менее 2% от общего объема находящихся в обращении бумажных денег. В последние годы наличные расчеты с использованием таких купюр почти не ведутся, а потому их изъятие из оборота не причинит никому неудобств.

Отказ от монет в 25 копеек, подчеркивается в сообщении Нацбанка, упростит наличные расчеты и не приведет к росту инфляции, так как цены будут округляться до сумм, кратных 10 копейкам, а такие монеты в обращении пока остаются.

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Выведенные из обращения монеты и банкноты можно будет обменять на новые в течение года во всех банках Украины, а затем еще в течение двух лет в подразделениях Нацбанка и крупнейших коммерческих банках страны.

Кроме того, после 1 октября Нацбанк намерен ускорить процесс изъятия из обращения банкнот в 1 и 2 гривны образцов 2003–2007 годов и монет в 1 гривну, выпущенных до 2018 года. Эти банкноты и монеты сохранят статус законного платежного средства, однако банки вновь выпускать их в оборот перестанут, а будут передавать в Нацбанк. На место изъятых банкнот и монет в 1 и 2 гривны будут выпускаться новые монеты аналогичного номинала образца 2018 года.

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Фото: National Bank Of Ukraine

По данным Нацбанка Украины, с начала октября 2019 года в стране было изъято из обращения 77,5 млн монет, в том числе:

  • 3,5 млн монет по 1 коп. (0,14% от общего числа);
  • 1,9 млн по 2 коп. (0,14%);
  • 23 млн по 5 коп. (1,3%);
  • 49,1 млн по 25 коп. (3%).

В октябре прошлого года на Украине ввели в обращение самую крупную купюру номиналом 1 тыс. гривен.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Националный банк Украины, купюры, монеты
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На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
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