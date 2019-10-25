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Финансы ,  
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На Украине ввели в обращение купюру в 1 тыс. гривен

Национальный банк Украины ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен, сообщается на сайте регулятора. На настоящий момент это самый высокий номинал украинской валюты. Предыдущая купюра наивысшего номинала — 500 гривен — была введена в обращение 13 лет назад.

На лицевой стороне новой банкноты напечатан портрет Владимира Вернадского — первого президента Украинской академии наук, созданной в 1918 году, и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год. Как пояснил регулятор, его изображение выбрано за вклад ученого в историю Украины.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума академии.

Размер банкноты — 75х160 мм, основной цвет — голубой. Как сообщает Нацбанк, она призвана заменить в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен и упростить расчеты.

Финансы
На Украине лишились возможности расплатиться монетами в 1, 2 и 5 коп.

Появление новой купюры Нацбанк анонсировал в июне. Кроме того, регулятор объявил, что с 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 коп., перестанут быть платежным средством. В обращении на Украине теперь остались монеты в 10, 25 и 50 коп., а также 1 и 2 грн. Кроме того, НБУ обещал выпустить монеты в 5 и 10 гривен, заменив ими соответствующие банкноты.

Теги: Нацбанк Украины, купюра, деньги, гривны
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