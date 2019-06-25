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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+21,25%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Финансы ,  
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На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
Банкноту 1000 гривен, которая станет самой крупной на Украине, введут в обращение в октябре 2019 года. В этом же месяце законным платежным средством перестанут считаться монеты в одну, две и пять копеек
Фото: National Bank Of Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о скором выходе в обращение новой купюры. Банкнота достоинством в 1 тыс. гривен станет самой крупной по номиналу на Украине (сейчас такой является банкнота в 500 гривен) и будет выпущена 25 октября 2019 года.

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки», — пояснил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий.

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Необходимость выпуска новой банкноты в НБУ объяснили, в частности, желанием сэкономить на транспортировке наличных денежных средств, а также печати новых банкнот: по данным Нацбанка, мелкие купюры приходят в негодность уже через год-два, а крупные сохраняют внешний вид не меньше восьми лет. Особое внимание глава НБУ обратил на то, что появление купюры в тысячу гривен поможет упростить наличные расчеты и сделает их удобнее для потребителей.

«Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках. После появления в обращении банкноты номиналом 1000 гривен среднемесячная заработная плата будет размениваться девятью банкнотами высшего номинала, и это будет гораздо удобнее, чем сейчас», — пояснил Смолий.

В то же время НБУ намерен постепенно изъять из обращения монеты и купюры младших номиналов. Монеты в одну, две и пять копеек уже с 1 октября 2019 года перестанут считать на Украине законным платежным средством и расплатиться ими станет невозможно (в банках их можно будет обменять в течение еще трех лет). Монеты в 25 копеек и банкноты в одну, две, пять и десять гривен по-прежнему будут принимать для всех видов платежей, однако выпускать больше не будут и постепенно исчезнут из обращения по мере естественного износа.

После этого в обращении на Украине останутся монеты шести номиналов (10 и 50 копеек, одна, две, пять и десять гривен) и столько же номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). По оценке НБУ, именно такой монетно-банкнотный ряд наилучшим образом подойдет к требованиям потребителей.

Фотогалерея 
Международное общество банкнот выбрало самую красивую купюру. Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, банкноты, Нацбанк Украины
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