На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

Банкноту 1000 гривен, которая станет самой крупной на Украине, введут в обращение в октябре 2019 года. В этом же месяце законным платежным средством перестанут считаться монеты в одну, две и пять копеек

Фото: National Bank Of Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о скором выходе в обращение новой купюры. Банкнота достоинством в 1 тыс. гривен станет самой крупной по номиналу на Украине (сейчас такой является банкнота в 500 гривен) и будет выпущена 25 октября 2019 года.

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки», — пояснил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий.

Необходимость выпуска новой банкноты в НБУ объяснили, в частности, желанием сэкономить на транспортировке наличных денежных средств, а также печати новых банкнот: по данным Нацбанка, мелкие купюры приходят в негодность уже через год-два, а крупные сохраняют внешний вид не меньше восьми лет. Особое внимание глава НБУ обратил на то, что появление купюры в тысячу гривен поможет упростить наличные расчеты и сделает их удобнее для потребителей.