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Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

В последние годы расходы российских семей с января по июль стабильно росли. 2020 год стал исключением из этого правила, причем рекордным за последние 13 лет

Россияне за первое полугодие 2020 года рекордно сократили потребительские расходы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем россияне сократили расходы на 11,5 тыс. руб. Такое сокращение является максимальным с 2006 года, а последние 13 лет траты с января по июль только росли.

По данным аналитиков, лидером по сокращению расходов стала Москва, где траты жителей снизились на 41 тыс. руб. Следом идет Якутия (28,7 тыс. руб.), Севастополь (26 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (19,1 тыс.) и Краснодарский край (18,9 тыс.). Топ-10 по этому показателю замкнул Санкт-Петербург (15,9 тыс. руб.).

Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень
Общество
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

По сравнению с 2019 годом россияне снизили расходы на путешествия на 90%, одежду и обувь — на 82%, кафе и рестораны — на 72%. Поскольку во время самоизоляции люди больше проводили времени дома, расходы на продукты выросли на 32%, на лекарства — на четверть, а на алкоголь — на 22%.

В июле 2020 года объем свободных денег у средней российской семьи вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца на 13,7% и достиг максимума для середины лета за последние несколько лет, выяснили в холдинге «Ромир».

По оценке его экспертов, в июле после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось 28,3 тыс. руб. Именно эту сумму средняя семья по итогам месяца может либо потратить на погашение ранее взятых кредитов, оплату крупных покупок, развлечений и т.д., либо отложить. По мнению экспертов холдинга «Ромир», именно последнее большая часть россиян и сделает. «Россияне в июле стали активнее экономить, что и привело к росту индекса. Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы», — пояснили авторы отчета.

ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам
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Выросло также количество людей, которым приходится гасить больше одного кредита, выяснили в Центробанке. На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО). За полгода с момента последнего замера (с 1 октября 2019 года) число заемщиков выросло на 2,7%, или на 1,1 млн человек.

Около трети должников (30,4%) можно считать достаточно закредитованными: они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 млн россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам.

Регулятор обратил внимание банков на возможную недооценку рисков для этой группы заемщиков. «Кредитор, выдавший такому заемщику первый кредит (заем), может не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска», — предупредили в ЦБ. Для купирования этой проблемы он намерен потребовать от участников рынка регулярно пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

Авторы: Михаил Юшков, Владислав Гордеев
Теги: расходы, исследование, кризис
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