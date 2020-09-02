Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

В последние годы расходы российских семей с января по июль стабильно росли. 2020 год стал исключением из этого правила, причем рекордным за последние 13 лет

Россияне за первое полугодие 2020 года рекордно сократили потребительские расходы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем россияне сократили расходы на 11,5 тыс. руб. Такое сокращение является максимальным с 2006 года, а последние 13 лет траты с января по июль только росли.

По данным аналитиков, лидером по сокращению расходов стала Москва, где траты жителей снизились на 41 тыс. руб. Следом идет Якутия (28,7 тыс. руб.), Севастополь (26 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (19,1 тыс.) и Краснодарский край (18,9 тыс.). Топ-10 по этому показателю замкнул Санкт-Петербург (15,9 тыс. руб.).

По сравнению с 2019 годом россияне снизили расходы на путешествия на 90%, одежду и обувь — на 82%, кафе и рестораны — на 72%. Поскольку во время самоизоляции люди больше проводили времени дома, расходы на продукты выросли на 32%, на лекарства — на четверть, а на алкоголь — на 22%.