Экономисты спрогнозировали снижение ставки ЦБ до минимума с 2014 года

ЦБ в сентябре в третий раз с начала лета снизит ключевую ставку, считают экономисты. Чрезмерно низкая инфляция может заставить его к концу года опустить ее ниже 7%

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Совет директоров Центрального банка на опорном заседании в пятницу снизит ключевую ставку третий раз подряд с начала года — снова на 25 б.п., до 7% годовых, считают большинство опрошенных РБК аналитиков. Таков и консенсус-прогноз Bloomberg: снижения ждут 19 экономистов из 20 опрошенных агентством.

На двух предыдущих заседаниях ЦБ снижал ключевую ставку на 25 б.п. В июле он отметил, что в краткосрочной перспективе из-за слабого роста внутреннего и внешнего спроса вероятность чрезмерного замедления инфляции преобладает над рисками ее ускорения, и пообещал продолжить смягчать денежно-кредитную политику на одном из ближайших заседаний.

Если ЦБ действительно снизит ставку до 7%, она опустится до самого низкого уровня более чем за пять лет. Последний раз ставка составляла 7% в марте—апреле 2014 года, а до этого и вовсе находилась на уровне 5,5% (ЦБ повысил ее из-за волатильности на финрынках на фоне присоединения Крыма). В декабре после введения антироссийских санкций и ослабления рубля ЦБ и вовсе увеличил ставку до 17%. Нового минимума (7,25%) она достигла в марте 2018 года, после чего регулятор дважды повысил ставку, а затем дважды снизил.

Инфляция не оправдала высоких ожиданий

Инфляция в 2019 и 2020 годах будет ниже, чем ожидали власти, что дает ЦБ все основания снижать ключевую ставку, заявил на прошлой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. До этого Минэкономразвития резко снизило прогноз по инфляции на 2019 и 2020 годы — до 3,8 и 3% с 4,3 и 3,8% соответственно. Министр экономического развития Максим Орешкин объяснил это торможением потребительского спроса: по его оценке, уже в первом квартале будущего года инфляция может вплотную приблизиться к 3%.