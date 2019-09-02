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Экономисты спрогнозировали снижение ставки ЦБ до минимума с 2014 года
ЦБ в сентябре в третий раз с начала лета снизит ключевую ставку, считают экономисты. Чрезмерно низкая инфляция может заставить его к концу года опустить ее ниже 7%
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совет директоров Центрального банка на опорном заседании в пятницу снизит ключевую ставку третий раз подряд с начала года — снова на 25 б.п., до 7% годовых, считают большинство опрошенных РБК аналитиков. Таков и консенсус-прогноз Bloomberg: снижения ждут 19 экономистов из 20 опрошенных агентством.

На двух предыдущих заседаниях ЦБ снижал ключевую ставку на 25 б.п. В июле он отметил, что в краткосрочной перспективе из-за слабого роста внутреннего и внешнего спроса вероятность чрезмерного замедления инфляции преобладает над рисками ее ускорения, и пообещал продолжить смягчать денежно-кредитную политику на одном из ближайших заседаний.

Если ЦБ действительно снизит ставку до 7%, она опустится до самого низкого уровня более чем за пять лет. Последний раз ставка составляла 7% в марте—апреле 2014 года, а до этого и вовсе находилась на уровне 5,5% (ЦБ повысил ее из-за волатильности на финрынках на фоне присоединения Крыма). В декабре после введения антироссийских санкций и ослабления рубля ЦБ и вовсе увеличил ставку до 17%. Нового минимума (7,25%) она достигла в марте 2018 года, после чего регулятор дважды повысил ставку, а затем дважды снизил.

Инфляция не оправдала высоких ожиданий

Инфляция в 2019 и 2020 годах будет ниже, чем ожидали власти, что дает ЦБ все основания снижать ключевую ставку, заявил на прошлой неделе первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. До этого Минэкономразвития резко снизило прогноз по инфляции на 2019 и 2020 годы — до 3,8 и 3% с 4,3 и 3,8% соответственно. Министр экономического развития Максим Орешкин объяснил это торможением потребительского спроса: по его оценке, уже в первом квартале будущего года инфляция может вплотную приблизиться к 3%.

Сам ЦБ уже дважды в этом году снижал прогноз по инфляции — до 4,2–4,7% на конец года с исходных 5–5,5%. В июле годовая инфляция уже замедлилась до 4,6 с 4,7% месяцем ранее, а в августе опустилась до 4,4%, оценивают экономисты Citi и BCS Global Markets (похожая оценка у Минэкономразвития — 4,4–4,5%). Месячная инфляция со снятой сезонностью с марта ниже уровня, соответствующего годовым темпам в 4%, замечает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Инфляция замедлилась на фоне слабых экономических данных, пишут аналитики Citi: ВВП из-за слабого спроса в первом полугодии 2019 года вырос всего на 0,7% в годовом выражении. Отсутствие значимых улучшений в экономике по-прежнему говорит о необходимости смягчения политики для достижения более высоких темпов роста ВВП через рост инвестиций и корпоративного кредита, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Поэтому в пятницу ЦБ в третий раз снизит свой прогноз по инфляции, считают эксперты «ВТБ Капитала», Citi и Альфа-банка. Скорее всего, регулятор вслед за Минэкономразвития допустит, что к концу 2019 года годовой темп роста цен опустится ниже 4%, считает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Он называет возможным понижение до 3,8–4,2% с текущих 4,2–4,7%. Вероятность увидеть инфляцию на уровне 4% к концу года становится все меньше — скорее всего, она будет ниже и, возможно, даже замедлится до 3,7%, поддерживает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

ЦБ может опустить ставку еще ниже

На фоне дефляционного давления и подавленных темпов экономического роста ЦБ снизит ключевую ставку до 7%, уверены экономисты Citi. К тому же инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед в августе опустились до достигнутого в марте минимума — 9,1%, отмечают они.

В августе цены по сравнению с июлем снизились на 0,2%, оценивали экономисты Citi. Сильная августовская дефляция повысила вероятность снижения ставки и на 50 б.п., считает Орлова. Из-за низкой фактической инфляции регулятор до конца года снизит ставку на 50 б.п.: сначала в сентябре, затем еще раз в октябре или декабре, полагает Исаков. Постепенное снижение предпочтительнее, в его пользу говорит и слабый курс рубля, рассуждает Орлова, вопрос в том, насколько сильно сейчас давление на ЦБ: снижение прогноза по инфляции до 3% в 2020 году со стороны Минэкономразвития выглядит как намек регулятору действовать более решительно. Снижение ставки на 25 б.п. рублю ничем не грозит, учитывая сохранение довольно высокой положительной реальной процентной ставки (ключевая ставка минус ожидаемая инфляция) и риск-ориентированный подход ЦБ, отмечает Полевой: в краткосрочной перспективе курс доллара опустится ближе к 66 руб. или даже ниже.

Почему ЦБ стоит подождать со снижением ставки

Хотя инфляция и инфляционные ожидания однозначно указывают на возможность снижения ставки, есть ряд аргументов против такого решения, указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров (прогнозирует сохранение ставки на уровне 7,25% в сентябре).

  • Оценка населением текущей инфляции уже несколько месяцев подряд не меняется: люди пока не замечают большого замедления роста цен. В августе наблюдаемая населением инфляция увеличилась до 10 с 9,9% месяцем ранее.
  • Грядет повышение зарплат и пенсий, которое немного увеличит потребительский спрос: с 1 сентября пенсии повысили московским и работающим пенсионерам, «Газпром» объявил о повышении зарплаты сотрудникам с 1 октября, с этой же даты будут проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы.
  • Близится конец года, а бюджет национальных проектов, по оценке председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, исполнен всего на 32,4%. В октябре—декабре может начаться активное осваивание бюджетных средств, что ускорит инфляцию.
  • Торговый спор между Китаем и США продолжается, идет отток капитала с развивающихся рынков, включая российский. Рубль за август упал на 5% при практически той же цене на нефть, что была в начале месяца. Снижение ставки в этих условиях может усилить давление на рубль, заключает Тихомиров.
Автор: Татьяна Ломская
Теги: Ставка ЦБ, Инфляция, Максим Орешкин
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