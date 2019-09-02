Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

Число выходящих на пенсию россиян, получающих всю сумму пенсионных накоплений единовременно, может вырасти. Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут

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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Предложения ПФР об изменении механизма расчета этого порога Минтруд разослал в заинтересованные ведомства для обсуждения. РБК ознакомился с письмом, в пресс-службе министерства подтвердили его содержание. Если предложение будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Минтруд получил эти предложения от Пенсионного фонда, сообщил представитель министерства, и для выработки объективной позиции направил на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов. Решение будет приниматься исходя из интересов граждан, заверил представитель Минтруда.

В Минфин письмо поступило, позиция ведомства формируется, сообщили в пресс-службе министерства. Банк России также отметил, что пока не сформировал позицию по предложению ПФР. РБК направил запросы в МЭР и профильные ассоциации.

Как предлагается изменить выплату накоплений

Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день назначения) меньше 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений, подсчитал глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.