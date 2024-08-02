В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Высокие ставки по сберегательным продуктам сохранятся как минимум до конца 2024 года, считает зампред ВТБ Георгий Горшков. Сейчас доходности по вкладам в рублях находятся на максимуме с апреля 2022 года, следует из статистики ЦБ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Экстравысокие процентные ставки по банковским депозитам и накопительным счетам для физлиц сохранятся как минимум до конца 2024 года, заявил на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В России рекордно долго держатся максимальные ставки по депозитам, мы не ожидаем их снижения до конца года. Экстраставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка. На протяжении восьми месяцев подряд — с декабря 2023 года по июль 2024 года — ключевая ставка зафиксировалась на уровне 16%, а сейчас дошла до отметки 18%», — напомнил топ-менеджер. По его словам, такого на российском рынке раньше не наблюдалось: ключевая ставка резко возрастала в 2015 и 2022 годах (до 17 и 20% соответственно), доходность сберегательных продуктов в банках тоже увеличивалась, но пиковые уровни «держались один-два месяца, не более».

По прогнозу ВТБ, высокая ключевая ставка сохранится как минимум «на значительную часть первого квартала 2025 года», отметил Горшков. «Это значит, что и у потребителей есть очень хорошая возможность фиксировать условия по вкладам и накопительным счетам на достаточно длительный период», — добавил он.

Банк России перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в середине 2023 года. С июля по декабрь в рамках плановых и одного внепланового заседания совета директоров ключевая ставка выросла с 7,5 до 16% годовых. Затем на протяжении семи месяцев регулятор не пересматривал показатель, а 26 июля 2024 года повысил его сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, дав рынку жесткий сигнал о возможности еще большего ужесточения денежно-кредитных условий.

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Опрошенные РБК эксперты допустили, что до конца года ключевая ставка может вырасти до 20%.

Как менялись ставки по вкладам

Текущий период двузначной доходности по вкладам длится с конца сентября 2023 года, следует из статистики ЦБ. За это время максимальная средневзвешенная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков выросла с 10,19% (третья декада сентября 2023 года) до 16,57% (вторая декада июля 2024 года). Последний июльский показатель доходности по вкладам является максимумом с марта-апреля 2022 года, когда при рекордной ключевой ставке 20% на пике доходность по вкладам достигала 20,51%, что является историческим максимумом.

По данным ЦБ, за 2023 год средства населения в банках увеличились на 7,36 трлн руб. (+19,7%), до 44,9 трлн руб. В январе—июне этого года остатки на счетах — депозитах физических лиц выросли еще на 4,77 трлн руб., до 49,8 трлн руб. на 1 июля.

По итогам первой половины 2024 года размещение средств на банковских депозитах стало самой доходной инвестиционной идеей, писал РБК. Как подсчитали эксперты брокера «Регион», за январь—июнь вклады принесли 7,4% при росте потребительских цен на 3,88% за этот период (в годовом выражении инфляция в июне составила 8,59%). Почти все остальные инструменты (за исключением ОФЗ с плавающим купоном) показали доходность существенно ниже инфляции, а некоторые привели к убыткам инвесторов.

По прогнозу ВТБ, по итогам этого года объем розничных пассивов банков достигнет 55,8 трлн руб., средства населения на счетах и депозитах увеличатся на 24% в годовом выражении. Прирост будет поддерживаться не только высокими ставками по сберегательным продуктам, но и низким спросом физлиц на кредиты, считает Горшков. ВТБ, например, ожидает сокращения выдач ипотеки во втором полугодии на 37% по сравнению с результатами первого полугодия. На фоне ухудшения условий кредитования клиенты предпочтут сберегать, а не направлять деньги на первоначальный взнос по ипотеке, пояснил зампред ВТБ. По его оценкам, до конца года россияне «перенесут» на вклады 383 млрд руб., которые могли бы стать их первым взносом по кредиту на жилье.