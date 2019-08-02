Страховщики назвали пилотные регионы с новым порядком страхования жилья

В число пилотных регионов, где заработает новая система страхования жилья, должны войти Подмосковье и Петербург. Страхование по новой программе обойдется в 150–200 руб. в месяц, заявили во Всероссийском союзе страховщиков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Новые программы страхования жилья от ЧС в первую очередь заработают в 14 пилотных регионах: Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также в Забайкальском, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС), поступившем в РБК. Изменения происходят в рамках вступающего силу 4 августа 2019 года законодательства о страховании жилья. Как минимум в трех из этих регионов высокие риски возникновения чрезвычайной ситуации, рассказал журналистам Михаил Порватов из ВСС: это Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края.

Поскольку страхование добровольное, ВСС надеется, что в течение 2020 года удастся увеличить проникновение страхования жилья с 7,3 до 20%, заявил вице-президент ВСС Евгений Уфимцев. В будущем предполагается ввести уровень проникновения страхования жилья от ЧС в KPI губернаторов, отметил Порватов.

Закон, который вступит в силу с 4 августа, приняли еще в прошлом году, он задает для регионов минимальный базовый уровень страховой защиты, который они должны обеспечить гражданам. Страховые программы должны разработать сами регионы, так что о конкретных условиях страхования пока говорить преждевременно, сказал Порватов. В частности, региональные власти вправе сами определить, какое жилье страховать, какие риски (за исключением риска гибели жилья при ЧС — его застраховать обязаны), какими будут страховые суммы, порядок заключения договора, порядок и сроки возмещения ущерба.

Однако не все подзаконные акты, необходимые для того, чтобы новая система заработала, сейчас готовы, отметил Порватов: методика определения размера ущерба все еще на согласовании в правительстве, методика разработки региональных страховых программ проходит регистрацию в Минюсте.