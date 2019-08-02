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Страховщики назвали пилотные регионы с новым порядком страхования жилья
В число пилотных регионов, где заработает новая система страхования жилья, должны войти Подмосковье и Петербург. Страхование по новой программе обойдется в 150–200 руб. в месяц, заявили во Всероссийском союзе страховщиков
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Новые программы страхования жилья от ЧС в первую очередь заработают в 14 пилотных регионах: Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также в Забайкальском, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях, говорится в сообщении Всероссийского союза страховщиков (ВСС), поступившем в РБК. Изменения происходят в рамках вступающего силу 4 августа 2019 года законодательства о страховании жилья. Как минимум в трех из этих регионов высокие риски возникновения чрезвычайной ситуации, рассказал журналистам Михаил Порватов из ВСС: это Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края.

Поскольку страхование добровольное, ВСС надеется, что в течение 2020 года удастся увеличить проникновение страхования жилья с 7,3 до 20%, заявил вице-президент ВСС Евгений Уфимцев. В будущем предполагается ввести уровень проникновения страхования жилья от ЧС в KPI губернаторов, отметил Порватов.

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Закон, который вступит в силу с 4 августа, приняли еще в прошлом году, он задает для регионов минимальный базовый уровень страховой защиты, который они должны обеспечить гражданам. Страховые программы должны разработать сами регионы, так что о конкретных условиях страхования пока говорить преждевременно, сказал Порватов. В частности, региональные власти вправе сами определить, какое жилье страховать, какие риски (за исключением риска гибели жилья при ЧС — его застраховать обязаны), какими будут страховые суммы, порядок заключения договора, порядок и сроки возмещения ущерба.

Однако не все подзаконные акты, необходимые для того, чтобы новая система заработала, сейчас готовы, отметил Порватов: методика определения размера ущерба все еще на согласовании в правительстве, методика разработки региональных страховых программ проходит регистрацию в Минюсте.

Для создания региональной программы страхования жилья губернатор и региональная администрация должны в том числе решить, как они будут отбирать страховщиков для участия в программе, как между ними будут распределяться территории, определить, какой будет процедура заключения договора с жителями, как будут уплачиваться страховые взносы и распространяться страховые полисы. Также регион должен назначить исполнительный орган, ответственный за реализацию страховой программы и за организацию выплаты компенсации из бюджета.

В разработанном законодательстве настоятельно рекомендуется делать это как в Москве — через квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг, уточнил Порватов. Впрочем, собственник сможет при желании отказаться от услуги, вычеркнув страховку из платежки.

Во сколько обойдется страхование

По оценке президента ВСС Игоря Юргенса, страхование жилья по региональной программе будет обходиться примерно в 150–200 руб. в месяц (1800–2400 руб. в год), в то время как обычный полис добровольного страхования жилья обходится в 5–7 тыс. руб. «Минимальный набор рисков — страхование исключительно от ЧС — и вовсе, предположительно, обойдется примерно в 300–350 руб. в год», — добавил он.

Как будет работать новая система

Региональная страховая программа может покрывать несколько видов риска, рассказал Порватов. Обязательно страхуется гибель жилища в результате ЧС: в этом случае страховщик выплачивает пострадавшему страховую сумму в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (диапазон жесткий, уточнил Порватов, регион может установить сумму в его рамках), а недостающее выплачивает регион, исходя из площади жилища и средней стоимости квадратного метра жилья в регионе. То есть, если стоимость оценена в 700 тыс. руб., страховщик может выплатить 500 тыс. руб., а остальное покроют региональные власти. 95% взятых на себя рисков гибели жилья от ЧС страховщики должны будут перестраховать в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). 60% жилых помещений в России укладываются в сумму страхового покрытия 500 тыс. руб., заверил Порватов.

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Региональная программа может также предусматривать страхование жилья от повреждений в результате ЧС (например, если дом сохранился, но его подмыло наводнением). Конкретные суммы определят регионы, установлены лишь минимальные и максимальные доли участия региона и страховщика в покрытии таких рисков: от 5/95 до 70/30. Эти риски страховщики будут перестраховывать в РНПК на 60%.

Наконец, региональная программа может включать в себя страхование жилья от гибели или повреждений не в результате ЧС, а из-за других событий, например взрыва бытового газа, пожара, прорыва канализации. Здесь ответственность между регионом и страховщиком распределяется так же: от 5/95 до 70/30. На эти риски госгарантии нет: в РНПК они не перестраховываются, а компенсационного фонда на сегодняшний день не предусмотрено. Возможность предложить клиентам расширенное страховое покрытие (кросс-продажи) — одно из преимуществ данной программы для страховщиков, отметил Порватов. Если страховщик пожелает выйти из региональной программы страхования жилья, все обязательства по ней за ним сохраняются, он обязан произвести выплаты, уточнил он.

С 4 августа также начинает работать единая автоматизированная система страхования жилья. Правительство уже утвердило правила ее наполнения: предоставлять данные будут Минфин, МЧС, МВД, Росреестр, власти регионов и Центробанк, а ВСС станет единым оператором системы.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: страхование
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