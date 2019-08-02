Россияне назвали самые распространенные беды со своим жильем

Пожары, протечки, перепады напряжения и другие неприятности, приводившие к повреждениям жилья и расположенного в нем имущества, случались с каждым третьим жителем России. Однако добровольно страхуют свое жилье лишь 3%

Фото: Андрей Каспришин / ТАСС

Подавляющее большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то что с различными бедствиями, повреждавшими дом, квартиру или расположенное в них имущество, сталкивался каждый третий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Левада-центром (есть в распоряжении РБК).

О наличии у них полиса на страхование недвижимости в ходе опроса заявили лишь около 7% респондентов. При этом примерно половина из них приобрели страховку по требованию банка, выдавшего ипотечный кредит на покупку жилья. По собственной воле застраховали жилье и имущество в нем лишь 3% опрошенных.

Опрос также показал, что жители частных домов страхуют их чаще обитателей квартир в многоэтажках. Однако даже среди первых доля обладателей полисов на страхование недвижимости (с учетом ипотечников) не превышает 10%. Среди тех, кто живет на съемной квартире, страховку имеют менее 2%, муниципальным же страхованием недвижимости (при желании страховка оплачивается одновременно с услугами ЖКХ) пользуются менее 1% респондентов.