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Россияне назвали самые распространенные беды со своим жильем
Пожары, протечки, перепады напряжения и другие неприятности, приводившие к повреждениям жилья и расположенного в нем имущества, случались с каждым третьим жителем России. Однако добровольно страхуют свое жилье лишь 3%
Фото: Андрей Каспришин / ТАСС

Подавляющее большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то что с различными бедствиями, повреждавшими дом, квартиру или расположенное в них имущество, сталкивался каждый третий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Левада-центром (есть в распоряжении РБК).

О наличии у них полиса на страхование недвижимости в ходе опроса заявили лишь около 7% респондентов. При этом примерно половина из них приобрели страховку по требованию банка, выдавшего ипотечный кредит на покупку жилья. По собственной воле застраховали жилье и имущество в нем лишь 3% опрошенных.

Опрос также показал, что жители частных домов страхуют их чаще обитателей квартир в многоэтажках. Однако даже среди первых доля обладателей полисов на страхование недвижимости (с учетом ипотечников) не превышает 10%. Среди тех, кто живет на съемной квартире, страховку имеют менее 2%, муниципальным же страхованием недвижимости (при желании страховка оплачивается одновременно с услугами ЖКХ) пользуются менее 1% респондентов.

Основной причиной повреждения своего жилья и имущества в нем большинство жителей многоквартирных домов (53%) назвали протечку воды от соседей. При этом еще 21% жителей квартир, переживших повреждения жилья и имущества, также пожаловались на то, что их затапливало, однако в этом случае источником проблем были не соседи, а прорыв водопроводной или канализационной трубы. 8% жителей сталкивались с кражей или разбоем, 6% — с пожаром.

Для жителей частных домов главной угрозой, как показал опрос, являются перепады напряжения в энергосети. На них пожаловались 40% тех, у кого случались какие-либо проблемы. Еще 22% сталкивались с пожарами и возгораниями, а 15% становились жертвами грабителей.

Среди других причин повреждения их жилья участники опроса Левада-центра называли стихийные бедствия (5% от всех респондентов), удары молний (4%), падения деревьев и сосулек (3%).

По данным Национального рейтингового агентства (.pdf), в 2018 году страхование имущества граждан развивалось в основном за счет ипотечного страхования. Суммарный объем премий вырос с 57,4 млрд до 64,8 млрд руб. Согласно статистике ЦБ, в прошлом году было заключено 86,7 млн договоров имущественного страхования почти на 370 млрд руб.

В прошлом году был принят закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Изменения в законодательство вступают в силу с 4 августа 2019 года и предполагают, что региональные власти смогут вводить собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций по аналогии с той, что действует в Москве. В столице половину премии за страхование жилья вносит человек, половину — город. Новое законодательство по аналогичному принципу создает «общий котел» для всех регионов: независимо от места проживания человек сможет рассчитывать на выплату в случае ущерба своему имуществу, производить ее будет Российская национальная перестраховочная компания.

Авторы: Евгений Калюков, Константин Ткаченко
При участии: Антон Фейнберг, Владимир Дергачев
Теги: «Левада», страхование
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