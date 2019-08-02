Правительство утвердило правила работы единой системы страхования жилья

В работе новой системы страхования жилья будут задействованы Минфин, МЧС, МВД, ЦБ и Росреестр. Они будут передавать информацию единому оператору, которым станет Всероссийский союз страховщиков

Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Спустя год после принятия закона о единой автоматизированной системе страхования жилья правительство утвердило правила ее наполнения. Заниматься этим будут Минфин, МЧС, МВД, Росреестр, власти регионов и Центробанк, следует из постановления правительства от 30 июля, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил собеседник в аппарате правительства и источник на страховом рынке.

Закон о единой системе страхования жилья вступит в силу 4 августа. Она нужна для информационного обеспечения организации страхования жилых домов, квартир и других жилых помещений. Оператором системы станет Всероссийский союз страховщиков. Создание такого механизма будет способствовать «повышению оперативности в работе по ликвидации последствий ЧС, принятию необходимых решений по восстановлению поврежденных жилых помещений, выплате финансовой помощи пострадавшим, в том числе в опасных районах», говорила «Российской газете» заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Как следует из постановления правительства, госорганы будут запрашивать необходимую информацию у ВСС, а тот — предоставлять ее в срок не позднее 15 дней. Среди таких сведений — перечень программ возмещения ущерба, участвующих в них страховщиков, сведения о договорах страхования жилья, размере страховой суммы и т.д. Минфин, в свою очередь, будет передавать ВСС данные о размере федеральной поддержки регионам на возмещение ущерба для жилья в связи с чрезвычайными ситуациями, МЧС — о самом факте ЧС, МВД и Росреестр — сведения о гражданах и их жилье, а Центробанк — о страховщиках.

Проблема страхования жилья в опасных районах обострилась летом 2019 года, после масштабных наводнений в Иркутской области. Как писал РБК со ссылкой на данные крупнейших российских страховщиков, по состоянию на середину июля клиенты страховых компаний, пострадавшие от наводнения, потребовали компенсации ущерба примерно на 350 млн руб. Это чуть более 1% от общего ущерба региона от наводнения, оцененного губернатором области более чем в 31 млрд руб. Население редко тратит деньги на страхование жилья из-за низких доходов, а страховые компании не очень охотно страхуют дома, находящиеся в зоне подтоплений, говорили опрошенные РБК эксперты.