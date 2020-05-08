Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

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Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации. Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п.п.

Теперь по рублевому вкладу «Сохраняй» ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным «РИА Новости», ставка составляла 4,5%. При открытии вклада на эту же сумму, но на более длительный срок ставка составит 3,8%.

По вкладу «Пополняй» ставка снизилась на 0,35 п.п. — до 3,8% для вкладов от 400 тыс. руб. на сроки 6–12 месяцев или на один-два года. При более долгом сроке ставка снизится до 3,15%. При открытии вклада «Управляй» на 6–12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. ставка составит 3,45% вместо 3,8%.

«Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке», — сообщили в Сбербанке (цитата по «РИА Новости»).