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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 062,53 +0,25% Купить
Сбербанк SBER ₽196,09 +0,3% Купить
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации. Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п.п.

Теперь по рублевому вкладу «Сохраняй» ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным «РИА Новости», ставка составляла 4,5%. При открытии вклада на эту же сумму, но на более длительный срок ставка составит 3,8%.

По вкладу «Пополняй» ставка снизилась на 0,35 п.п. — до 3,8% для вкладов от 400 тыс. руб. на сроки 6–12 месяцев или на один-два года. При более долгом сроке ставка снизится до 3,15%. При открытии вклада «Управляй» на 6–12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. ставка составит 3,45% вместо 3,8%.

«Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке», — сообщили в Сбербанке (цитата по «РИА Новости»).

ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.
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В то же время Сбербанк запустил промовклад ко Дню Победы «Помню. Горжусь». Открыть его можно с 8 по 31 мая на полгода со ставкой 4,7% годовых и минимальной суммой 50 тыс. руб. При этом на благотворительность отправляется часть процентного дохода — 1 руб. c каждой 1 тыс. руб.

24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса сразу на 0,5 п.п. — с 6 до 5,5%. На таком уровне стоимость заимствований в последний раз была в 2014 году.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила 8 мая, что Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.).

Теги: Сбербанк, снижение ставок
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