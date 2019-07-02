Отзыв рейтингов агентство объяснило собственными деловыми соображениями

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Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Свое решение агентство объяснило собственными деловыми соображениями. На момент отзыва долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка были на уровне Caa1/Not Prime, долгосрочный и краткосрочный рейтинги риска контрагента — на уровне B3/Not Prime, долгосрочная и краткосрочная оценка рисков контрагента — B3 (cr)/Not Prime (cr), базовая оценка кредитоспособности (BCA) — на уровне caa1, а скорректированная BCA — на уровне caa1.

В пресс-службе банка «Восточный» напомнили, что еще в марте оказались от рейтинга Moody’s, поскольку считают действия агентства «субъективными и предвзятыми» и не видят перспектив для дальнейшего сотрудничества. «Банк с пониманием относится к тому, что агентство действует согласно своим внутренним процедурам, однако не считает, что представленные агентству данные о банке дают повод к пересмотру рейтинга», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что у «Восточного» не наблюдается оттока депозитов и соблюдается достаточная ликвидность.

В середине июня Центробанк дополнительно предписал «Восточному» доначислить резервы в размере 5 млрд руб. на покрытие плохих кредитов. Требования в основном были связаны с корпоративным портфелем Юниаструм Банка, который был присоединен к «Восточному» в 2017 году. Начиная с сентября 2018 года банк «Восточный» доначислил около 24 млрд руб. резервов.