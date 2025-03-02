Спрос на карты в Казахстане вырос на фоне ограничений для иностранцев

Банки Казахстана резко нарастили выпуск карт Visa и Mastercard в январе 2025 года, когда были введены ограничения по срокам действия карт для нерезидентов. Показатель прироста карт в обращении стал максимальным с апреля 2023 года

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Банки Казахстана в январе 2025 года резко увеличили эмиссию карт международных платежных систем (МПС) на фоне новостей о том, что они не смогут открывать карты нерезидентам на срок более 12 месяцев. Это следует из статистики Нацбанка Казахстана «Платежные карточки и электронные банковские услуги», которую изучил РБК.

Так, количество выпущенных карт МПС на 1 февраля 2025 года составило 56,7 млн штук, за месяц их число выросло на 3,9%. Это максимальное значение прироста с апреля 2023 года, когда число карт за месяц (с 1 апреля на 1 мая) увеличилось на 4%. Также похожий показатель прироста — 3,6% — фиксировался в июне 2022 года после появления карточного туризма у граждан России. Для сравнения: средний месячный показатель прироста карт в обращении в 2024 году составил всего 0,8%, а за период с начала 2023 года до февраля 2025 года — 1,1%.

РБК направил запрос в Нацбанк Казахстана.

В Казахстане эмиссию карт осуществляют 17 банков и АО «Казпочта». Они выпускают карты международных и локальной платежных систем. К международным относятся Visa, Mastercard, UnionPay и American Express. Статистика не отражает число закрытых карт.

Почему банки Казахстана резко нарастили эмиссию карт

Казахстан стал одним из популярных направлений у граждан России для открытия банковских карт, после того как Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года и их карты перестали работать за рубежом. В январе 2025 года казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка установило новые требования для местных банков к открытию карт для нерезидентов — теперь они могут их выпускать только со сроком действия не более 12 месяцев (вступили в силу 19 января). Также нельзя открывать более пяти карт в одном банке или более трех карт в трех кредитных организациях. В противном случае банки должны будут провести оценку риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ОД/ФТ) таких клиентов.

Ограничение выпуска карт для нерезидентов стало основной причиной их резкого роста в январе, считает генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев: «После появления новостей о планируемых ограничениях на срок выпуска карт многие нерезиденты, включая граждан России, поспешили оформить карты по старым правилам, чтобы получить более длительные сроки действия. Такое поведение характерно для ситуаций, когда изменения в законодательстве или правилах могут ухудшить условия для определенной группы лиц. Люди стремятся воспользоваться текущими возможностями до вступления новых ограничений в силу». Клиенты из России могли воспринять эту новость как «уходящую возможность» и поспешить оформить карты, так как все меньше и меньше банков готовы сотрудничать с российскими гражданами, соглашается партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова.

Влияние постановления на рост числа карт возможно, но оценить его масштаб затруднительно, так как оно вступило в силу через десять рабочих дней после публикации, и неясно, могли ли нерезиденты за этот период оформить значительное количество карт, говорит ведущий юрист Revera Kazakhstan Алибек Слан. После выхода постановления ряд банков полностью приостановили выпуск карт для нерезидентов, чтобы внести изменения в свою политику. Однако некоторые банки в первые дни продолжали выпускать карты по старым правилам со сроком действия более 12 месяцев, убедился корреспондент РБК.

Одновременно новые правила позволяют иностранному клиенту держать до пяти карт в одном банке или до трех карт в трех разных банках одновременно без повышенного внимания со стороны подразделений по комплаенсу, из-за чего часть клиентов могли подстраховаться и заказать выпуск карт сразу в нескольких банках, что также способствовало росту общего объема выпущенных карт, отмечает руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. «Также новые правила не затронули уже действующие карты и не привели к их массовым закрытиям, что также поспособствовало сохранению общего объема карт в активном обороте», — подчеркивает Тихоненок.

Рост числа выпущенных карт мог быть связан и с другими факторами, среди которых их плановая замена, развитие электронной коммерции в Казахстане и отмена пилотного проекта по дистанционной выдаче иностранным гражданам ИИН (индивидуального идентификационного номера, аналога ИНН в России), перечисляет Слан: «Важным фактором может быть прекращение пилотного проекта, позволявшего нерезидентам получать ИИН дистанционно через посольства Казахстана. В связи с этим иностранным гражданам теперь необходимо лично посещать Казахстан для оформления ИИН, что, в свою очередь, может стимулировать их к открытию банковских счетов и получению платежных карт в казахстанских банках».