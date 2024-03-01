 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ сообщил о новых рискованных схемах при покупке жилья

ЦБ сообщил о новых рискованных схемах при покупке жилья
Россиянам стали предлагать договоры с размещением части средств на аккредитиве, сообщили в ЦБ. Но в отличие от эскроу-счетов тот не застрахован государством, и заемщик может лишиться денег в случае отзыва лицензии у банка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ряд банков и застройщиков при выдаче ипотеки начали предлагать заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств размещается на аккредитиве и не застрахована государством, сообщили в Центробанке. Их используют вместо эскроу-счетов.

«В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен», — говорится в сообщении. Такой сценарий предполагает и дополнительную доходность банков, которую те могут отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке, а застройщик получит рост продаж и обеспечение выдачи ипотеки.

С 2019 года застройщиков обязали перейти на эскроу-счета — специальные банковские счета, на которых хранятся деньги дольщиков до ввода строящегося объекта в эксплуатацию. Их раскрытие означает, что строительство завершено. Российские власти рассчитывали таким образом решить проблему обманутых дольщиков и сделать прозрачнее рынок жилищного строительства. Средства на эскроу-счетах до 10 млн руб. застрахованы государством.

В Центробанке также зафиксировали ряд случаев, когда застройщик продает жилье на этапе строительство аффилированным лицам, заключает с ними ДДУ по цене ниже рыночной и размещает средства на эскроу-счете, однако при переуступке покупатель платит реальную стоимость. При таком сценарии разница между этими суммами не зачисляется на эскроу-счет и уходит аффилированному лицу.

Путин посоветовал прислушаться к словам Набиуллиной про эскроу-счета
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
«В случае невыполнения застройщиком своих обязательств это приведет к потере большей части средств, по факту уплаченных за квартиру (разницы между заплаченной при покупке реальной ценой и суммой средств на счете эскроу)», — предупредил регулятор.

В Центробанке также отметили, что в законодательстве не указан срок перечисления денег на эскроу-счета, что позволяет оставлять средства без страховой защиты на несколько лет. Регулятор назвал недопустимыми подобные практики и пообещал довести свою позицию до кредитных организаций. Банкам, в свою очередь, рекомендовали обеспечивать качественное сопровождение долевого строительства, в том числе обращать внимание на стоимость жилья.

Согласно данным в Едином реестре проблемных объектов, сейчас в России 232 долгостроя, в 213 случаях требуется восстановление прав граждан — участников долевого строительства.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Центробанк рынок недвижимости Ипотека
Материалы по теме
Путин посоветовал прислушаться к словам Набиуллиной про эскроу-счета
Финансы
ЦБ ужесточит регулирование ипотеки в новостройках для дольщиков с 1 мая
Финансы
В Москве привели статистику восстановленных в правах обманутых дольщиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 12:37
В США осудили покурившего в Капитолии марихуану участника штурма Политика, 12:25
Что мешает российским поставщикам ПО занять нишу SAP и как это преодолеть Pro, 12:23
Число страдающих от ожирения людей в мире превысило 1 млрд Общество, 12:17
Control Tower для цепочек поставок: что за технология и как работает Pro, 12:04
Bloomberg узнал о росте разногласий между Шольцем и Макроном из-за Киева Политика, 11:58
В Петербурге нашли кокаин в контейнере с бананами из Бельгии Общество, 11:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЦБ оценил последствия от приоритета уплаты налогов при банкротстве Экономика, 11:48
В Париже заявили, что «французы не будут умирать за Украину» Политика, 11:45
Названы сроки начала продаж машин Solaris с бывшего завода Hyundai Авто, 11:42
Даниил Медведев заявил о планах сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже Спорт, 11:37
В Петербурге после стрельбы задержали мужчину с пистолетами и автоматом Общество, 11:37
Сакральная фигура бухгалтера: какие слова заставят должника платить Pro, 11:35
Криптовалюта Toncoin выросла на 30% за неделю. Что на это влияет Крипто, 11:35