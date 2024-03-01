ЦБ сообщил о новых рискованных схемах при покупке жилья

Россиянам стали предлагать договоры с размещением части средств на аккредитиве, сообщили в ЦБ. Но в отличие от эскроу-счетов тот не застрахован государством, и заемщик может лишиться денег в случае отзыва лицензии у банка

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Ряд банков и застройщиков при выдаче ипотеки начали предлагать заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств размещается на аккредитиве и не застрахована государством, сообщили в Центробанке. Их используют вместо эскроу-счетов.

«В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен», — говорится в сообщении. Такой сценарий предполагает и дополнительную доходность банков, которую те могут отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке, а застройщик получит рост продаж и обеспечение выдачи ипотеки.

С 2019 года застройщиков обязали перейти на эскроу-счета — специальные банковские счета, на которых хранятся деньги дольщиков до ввода строящегося объекта в эксплуатацию. Их раскрытие означает, что строительство завершено. Российские власти рассчитывали таким образом решить проблему обманутых дольщиков и сделать прозрачнее рынок жилищного строительства. Средства на эскроу-счетах до 10 млн руб. застрахованы государством.

В Центробанке также зафиксировали ряд случаев, когда застройщик продает жилье на этапе строительство аффилированным лицам, заключает с ними ДДУ по цене ниже рыночной и размещает средства на эскроу-счете, однако при переуступке покупатель платит реальную стоимость. При таком сценарии разница между этими суммами не зачисляется на эскроу-счет и уходит аффилированному лицу.

«В случае невыполнения застройщиком своих обязательств это приведет к потере большей части средств, по факту уплаченных за квартиру (разницы между заплаченной при покупке реальной ценой и суммой средств на счете эскроу)», — предупредил регулятор.

В Центробанке также отметили, что в законодательстве не указан срок перечисления денег на эскроу-счета, что позволяет оставлять средства без страховой защиты на несколько лет. Регулятор назвал недопустимыми подобные практики и пообещал довести свою позицию до кредитных организаций. Банкам, в свою очередь, рекомендовали обеспечивать качественное сопровождение долевого строительства, в том числе обращать внимание на стоимость жилья.

Согласно данным в Едином реестре проблемных объектов, сейчас в России 232 долгостроя, в 213 случаях требуется восстановление прав граждан — участников долевого строительства.