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Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе «дочки» Газпромбанка

FT: прокуратура Швейцарии передала в суд обвинение против главы «дочки» Газпромбанка
Прокуратура Швейцарии передала в суд обвинение против менеджмента «дочки» Газпромбанка, сообщила Financial Times. Их подозревают в проведении «минимальной» проверки счета Сергея Ролдугина. В банке отвергают обвинения
Роман Абдулин
Роман Абдулин (Фото: Gazprombank Switzerland)

Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ.

Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.

Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Ролдугин — друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову, которая вышла в 2000 году.

В 2016 году в утечке клиентской информации фирмы Mossack Fonseca упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ.

Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.

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Согласно обвинительному заключению прокуратуры Швейцарии, сотрудники банка подписали заявления о том, что виолончелист не является «политически значимым лицом» — документ, где говорилось бы о том, что человек является политически значимой фигурой, повлек бы дополнительную проверку.

Прокуратура указывает, что счета, открытые банкирами в Швейцарии, показали, что Ролдугин имел активы на сумму не менее $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн. «Задекларированные активы в целом не соответствовали собственным активам Ролдугина», — говорится в заключении прокуратуры.

Швейцарский регулятор финансовых рынков Finma ведет расследование в отношении Газпромбанка. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк «серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год», и наложил на банк строгие санкции. Он также подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование.

Прокуратура Швейцарии добивается тюремного заключения для всех четырех сотрудников банка. Суд начнется в Цюрихе 8 марта.

Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе свертывания своей деятельности из-за международных санкций против России, отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Газпромбанк Швейцария Сергей Ролдугин Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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