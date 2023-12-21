Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов

Банки пожаловались на отсутствие доступа к черному списку Роскомнадзора, который позволил бы выявлять нелегальные компании и блокировать их платежи, и попросили не штрафовать за это еще полгода. Проблема не решается с лета 2021-го

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Банки просят ЦБ еще на полгода продлить срок, в течение которого регулятор не будет применять меры за нарушения «антиотмывочного» законодательства в части блокировки денежных переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ на имя первого зампреда Ольги Скоробогатовой (документ есть у РБК).

Кредитные организации жалуются на трудности с доступом к реестру доменных имен Роскомнадзора, с помощью которого они должны проверять своих клиентов. Из-за этого банки допускают возможность проведения операций с денежными средствами клиентов из черного списка.

Соответствующие изменения в 115-ФЗ вступили в силу 13 июля 2021 года. Банк России уже откладывал применение штрафов для банков за нарушение указанных требований «антиотмывочного» законодательства. Сначала до 1 апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023-го. Теперь банки предлагают отложить этот вопрос до 1 июля 2024 года, так как проблема с доступом к реестру Роскомнадзора до сих пор не решена.

Сам закон запрещает банкам принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в черном списке Роскомнадзора. Ведомство ведет Единый реестр доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России, в том числе онлайн-казино и организаторов нелегальных лотерей. В середине 2019 года Роскомнадзор сообщал, что с начала года заблокировал более 30 тыс. сайтов с рекламой казино или с виртуальными игровыми автоматами.

Какие сложности возникли у банков

Банки обращают внимание, что они не могут получить доступ к реестру Роскомнадзора для проверки клиентов круглосуточно и в автоматическом режиме. Такое право из коммерческих организаций есть только у операторов связи. Остальные организации, в том числе банки, вынуждены формировать индивидуальные запросы для получения сведений из реестра о конкретном доменном имени, то есть проводить проверки в «ручном» режиме. «[Это] не позволяет обеспечить надлежащую проверку сведений в Едином реестре в рамках стандартных бизнес-процессов финансовых организаций без их массового критичного замедления», — указано в письме НСФР.

Для решения проблемы в июле 2022 году в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает доступ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к реестру в автоматизированном режиме. Документ подготовлен группой депутатов и сенаторов, в том числе председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым. Правки ко второму чтению согласованы с Роскомнадзором и Банком России. Однако они не были приняты Госдумой в осеннюю сессию, и их рассмотрение перенесено на весеннюю сессию, отмечается в письме. Как сказал РБК Аксаков, законопроект может быть принят в первом квартале 2024 года, но в осеннюю сессию его не успеют принять точно. На вопрос, в чем возникли сложности с принятием законопроекта, он пояснил, что доступ к информации, который дает законопроект, должен быть обусловлен определенной ответственностью банков.

Представитель Роскомнадзора сказал РБК, что механизм автоматизированного доступа для финансовых организаций «разработан и будет доступен в ближайшее время после подписания соответствующего соглашения между Роскомнадзором и Банком России». РБК направил запрос в ЦБ.

Как в России борются с переводами в адрес онлайн-казино Банк России начал активную борьбу с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино и других участников серого платежного рынка в конце 2020 года, когда запретил платежному сервису QIWI осуществлять платежи в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. За ними могут скрываться нелегальные онлайн-казино и букмекеры. В начале 2021 года такой же запрет был установлен для «дочки» Сбербанка, платежного сервиса «ЮMoney». Весной 2021 года платежная система «Мир» запретила пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Также в течение 2021 года ЦБ отозвал лицензии у целого ряда кредитных организаций за расчеты с нелегальными онлайн-казино, в том числе у РФИ Банка, банков «Современные стандарты бизнеса», «Онего» и т.д. В сентябре 2021 года ЦБ подготовил для банков список признаков карт и электронных кошельков, которые могут использоваться серым бизнесом. Банкам рекомендовано блокировать такие платежные средства и операции по ним. Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что из-за мер регулятора крупные игроки в целом ушли с рынка серых платежей в адрес онлайн-казино и букмекеров, однако такие переводы еще могут проводиться с помощью банковских карт физических лиц.

Каковы риски отсутствия проверок

Доводы банков звучат убедительно, считает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле: «Фактически на сегодня банки могут исполнять закон, только введя ручную проверку проводимых транзакций, что противоречит принципам банковского сектора. Проверки транзакций в ручном режиме будут означать, что платежи между контрагентами будут происходить в течение как минимум нескольких дней, что может нанести ущерб финансовой системе и банковскому сектору».

По словам директора по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александра Попова, если домен клиента был внесен в черный список уже после принятия клиента на обслуживание, то банк не имеет возможности оперативно пометить платежи как запрещенные. «С учетом необходимости ручной проверки выявление информации о внесении в черный список клиента, который уже находится на обслуживании, возможно только при проведении процедуры обновления сведений: один раз в три года по клиентам низкого уровня риска и один раз в год по остальным клиентам. Таким образом, в течение длительного времени банк несет риск проведения запрещенных переводов денежных средств в тот период, когда у банка не было оперативной информации о внесении клиента в черный список», — предупреждает он.

Большое количество операций, которые проводят банки, делает нецелесообразной ручную проверку, соглашается руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов. «Штат проверяющих специалистов должен быть очень большим, что делает затраты на проверку клиентов банка очень высокими. В конечном счете введение ручной проверки скажется на тарифах банковского обслуживания, поскольку банки будут вынуждены компенсировать возросшие расходы за счет поступлений», — рассуждает он. Романов добавляет, что ручная проверка не гарантирует отсутствие ошибок в связи с «человеческим фактором».

Проблема банков может быть решена только с принятием законодательной нормы, где будет закреплено их право на получение автоматического доступа к черному списку Роскомнадзора по примеру, как это сделано в отношении операторов связи, уверен Шицле. В текущей ситуации решение проблемы отсутствует, поскольку вопрос зависит от технического решения Роскомнадзора, продолжает Попов. Росбанк поддерживает инициативу НСФР о моратории на полгода, чтобы за этот срок Роскомнадзор обеспечил получение доступа к черному списку в автоматическом формате, добавляет он.

За нарушение банками 115-ФЗ предусмотрены такие санкции, как штраф в рамках дела об административном правонарушении — до 500 тыс. руб., а также специальная мера ответственности, согласно которой ЦБ может взыскивать штраф до 0,1% от размера собственных средств кредитной организации либо вводить ограничения на операции, выдавать предписания и т.д., перечисляет Шицле.