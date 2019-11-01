ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank из-за его решения о ликвидации организации. Закрыть московский и петербургские филиалы, а также в Эстонии, Литве и Латвии, банк решил после скандала из-за отмывания денег

Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Центробанк с 1 ноября аннулировал лицензию кредитной организации АО «Данске банк». Об этом говорится в сообщении госрегулятора. По величине активов российская «дочка» Donske Bank занимала 240-е место в банковской системе России.

ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в заявлении госрегулятора.

РБК направил запрос в Danske Bank.