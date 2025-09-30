 Перейти к основному контенту
Набиуллина рассказала о работе над новой 1000-рублевой купюрой

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Работа над обновлением купюры номиналом 1 тыс. руб. продвигается, однако та сможет войти в оборот только через год-полтора после презентации, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова передает корреспондент РБК.

«Мы движемся по плану, находимся на финишной прямой. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты. И мы очень стараемся, чтобы банкнота радовала глаз, чтобы ее очень приятно было держать в руках», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что совет директоров ЦБ концептуально одобрил дизайн обновленной банкноты, при этом были учтены предложения и предпочтения граждан, полученные в результате онлайн-голосования. Она подчеркнула, что новая банкнота может войти в оборот только спустя год-полтора после перенастройки банковского оборудования.

«Правда, люди не сразу после презентации увидят эту банкноту в обиходе. Еще какое-то время потребуется, чтобы банки настроили банкоматы и другое оборудование. По нашему опыту, банкам на это требуется где-то год-полтора», — добавила Набиуллина.

Обновленная тысячерублевая купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу.

Архангельск на Кавказ задумали сменить на купюре номиналом 500 руб.
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что Центробанк планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году и десятирублевой в 2028-м. Он также отметил, что ЦБ приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 руб.

В 2022 году ЦБ презентовал обновленную купюру номиналом 100 руб. На ней изображены достопримечательности Москвы: фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах. На оборотной стороне — ржевский Мемориал советскому солдату.

Представленная в 2023 году купюра достоинством 5 тыс. руб. в новом дизайне посвящена Уральскому федеральному округу. На ней, в частности, изображены стела «Европа — Азия» в Свердловской области и памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Вместе с этой купюрой ЦБ показал и другую — номиналом 1 тыс. руб., на которой изображен недействующий храм в Казанском кремле без креста на куполе. Это вызвало широкий общественный резонанс, поэтому дизайн купюры решили поменять.

