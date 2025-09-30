Набиуллина назвала дату голосования по дизайну новой банкноты в 500 руб.

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Всероссийское онлайн-голосование по выбору символов для обновленной банкноты номиналом 500 руб. начнется 1 октября в 10:00 мск на сайте Банка России и продлится две недели. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании консультативного совета по банкнотам.

По ее словам, голосование пройдет при поддержке национального центра «Россия». Завершится оно 14 октября в 12:00 мск, после чего сразу будут подведены итоги.

Совет директоров Банка России, как уточняет агентство, также одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. руб. Сейчас художники ЦБ и «Гознака» работают над эскизами.

Пятью днями ранее, 25 сентября, зампред ЦБ Сергей Белов сообщил, что регулятор приступил к разработке новой банкноты 500 руб.