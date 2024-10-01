Власти заложили в бюджет около 375 млрд руб. дивидендов от «Сбера»

По прогнозам, заложенным в проект бюджета, от Сбербанка по итогам 2024 года ждут 750 млрд руб. дивидендов, половина из которых будет перечислена в ФНБ. Такой размер выплат соответствует чистой прибыли в 1,5 трлн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Доходы бюджета от дивидендов Сбербанка в 2025 году составят 375 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных из пояснительной записке к проекту нового бюджета и приложений к нему.

В 2025 году доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах организаций или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, составят 786,4 млрд руб., говорится в пояснительной записке. Как уточняется в примечаниях, эта сумма приводится с учетом дивидендов от Сбербанка. При этом сумма поступлений по этой же статье доходов в пользу Росимущества и ряда других ведомств в 2025 году составит 411,4 млрд руб., указано в приложении к бюджету. Разница между этими значениями — 375 млрд руб. — приходится на дивиденды Сбербанка, так как они поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), которому с 2020 года принадлежит контрольный пакет акций банка.

Государству в лице ФНБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Таким образом, общий объем дивидендов, которые может выплатить банк, составляет 750 млрд руб. С учетом стандартного уровня отчислений дивидендов для госкомпаний (50% от чистой прибыли по МСФО) прогноз Минфина по дивидендам Сбербанка предполагает, что по итогам 2024 года финансово-кредитная организация заработает 1,5 трлн руб. чистой прибыли.

Столько же дивидендов — 750 млрд руб. — банк заплатил своим акционерам по итогам 2023 года, в котором «Сбер» заработал почти 1,5 трлн руб. чистой прибыли. Это рекордные объем прибыли и объем дивидендов для Сбербанка. За 2022 год банк выплатил 565 млрд руб., за 2020 и 2019 — пл 422,4 млрд руб. Прибыль за 2021 год не распределялась между акционерами банка в соответствии с предписанием правительства.

Также в документах к бюджету заложен прогноз по доходам от дивидендов Сбербанка на 2026 и 2027 год, отчисления в пользу государства могут составить 383,6 млрд и 401 млрд соответственно. То есть общая сумма выплаченных дивидендов «Сбера» в 2026 году может составить 767,2 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,53 трлн руб. В 2027 году, исходя из прогноза, приведенного в проекте бюджета, банк может распределить между всеми своими акционерами 802 млрд руб., что соответствует чистой прибыли в 1,6 трлн руб.