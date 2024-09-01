Mastercard решила заменить пароли на биометрию

Пользователи Mastercard будут подтверждать оплату не одноразовыми паролями, а биометрическими данными, например, отпечатками пальцев. Компания к 2030 году хочет отказаться от введения номеров карт при онлайн-покупках

Mastercard Inc. планирует отказаться от паролей и кодов подтверждения при оплате и вместо этого перейти на биометрическую аутентификацию, сообщил Bloomberg главный исполнительный директор Майкл Мибах.

Компания расширяет свои усилия по борьбе с мошенничеством, в рамках которых хочет отказаться от введения номеров кредитных карт при оплате онлайн-покупок, пишет агентство. О таких планах Mastercard ранее сообщил CNBC, их планируется реализовать в Европе к 2030 году.

Mastercard около десяти лет назад представила технологию, которая заменяет номер платежной карты уникальным цифровым кодом — токеном. Сейчас компания обрабатывает 1 миллиард таких транзакций каждую неделю, заявил Мибах.

По словам главы компании, ранее считалось, что пароли помогают защитить данные о финансовых операциях, «это работало некоторое время, но теперь превратилось в уязвимость» перед мошенниками. Он отмечает, что хакеры все чаще атакуют сайты, на которых требуется ввести одноразовый код для подтверждения личности покупателя.

Masterсard в марте 2022 года ушла с российского рынка из-за начатых страной военных действий на Украине, так же поступила и Visa.Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать внутри страны.

Бывший гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев предполагал в интервью Frnk Media, что карты MasterCard выйдут из отечественного оборота к 2025 году. В третьем квартале 2023 года, по данным ЦБ, карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли более половины карточного рынка России.