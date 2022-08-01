Банки нарастили выдачу валютных кредитов физлицам до максимума с 2019-го

В первый месяц лета банки предоставили населению кредиты в иностранной валюте на сумму 70,7 млрд руб., это максимум за три года. Источники связывают это с «челноками» и валютными спекуляциями

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В июне российские банки выдали физлицам — резидентам кредиты в иностранной валюте на сумму 70,7 млрд руб. ($1,25 млрд в эквиваленте) против 45,2 млрд руб. ($0,72 млрд) в мае, следует из данных Центробанка. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Июньский показатель стал максимальным с 2019 года, отмечает газета. Объем выдачи валютных кредитов растет второй месяц подряд.

По данным регулятора, при этом общий объем задолженности в иностранной валюте по розничному портфелю сокращается: к началу июля он составил 32,2 млрд руб. ($0,62 млрд), месяцем ранее — 44,3 млрд руб.

В ВТБ, Альфа-банке, Московском кредитном банке, Промсвязьбанке и Совкомбанке заявили, что не выдают розничным клиентам кредиты в иностранной валюте. Кроме того, ЦБ ранее призвал банки продолжить девалютизацию балансов: в своем обзоре финансовой стабильности регулятор отмечал, что из-за изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они не могут хеджировать свою валютную позицию.

По словам источника «Коммерсанта» на банковском рынке, рост выдачи кредитов может быть связан с валютными спекуляциями: физлица брали кредиты в долларах, меняли на рубли, а через несколько дней откупали валюту по более низкому курсу и погашали заем. Другой источник отметил, что такая схема несет существенные риски и занимаются ею в основном институциональные инвесторы.

Другой возможной и более вероятной причиной, по словам собеседника издания, является обслуживание «челноков»: за пару недель они оборачивали полученные средства, реализовывали товар и возвращали кредит. Валютный кредит выгоднее, поскольку ставка в валюте ниже, не надо тратиться на конвертацию, а заплатить за товар можно сразу в долларах, отметил источник «Коммерсанта».

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Опрошенные изданием эксперты потребрынка также видят рост интереса «челноков» к валютным кредитам. Как отметил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, у «челноков» есть возможность расширить бизнес на фоне ухода брендов из России. По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, кредиты берутся на закупку и реализацию малых партий потребительских товаров.

По данным аналитиков Frank RG, всего за первый летний месяц российские банки выдали населению кредиты на 675,3 млрд руб., это почти на 70% больше, чем в мае. В июне кредитные продажи банков вернулись к уровням марта, но еще далеки от докризисных — в феврале выдачи в рознице превышали 1 трлн руб. Главные драйверы такого роста — необеспеченные кредиты и ипотека.