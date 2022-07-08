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ЦБ спрогнозировал троекратный рост нелегального кредитования

В интернете активно работают организаторы финансовых пирамид, срок жизни таких схем значительно сократился, а деятельность нелегальных брокеров пошла не спад, также сообщил регулятор
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В России наблюдается рост нелегального кредитования, в первую очередь за счет предоставления услуг в соцсетях и мессенджерах, заявил глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях на круглом столе «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия» в МИЦ «Известия».

По итогам первого полугодия 2022 года ЦБ констатировал увеличение числа предложений от нелегальных кредиторов, сообщил Лях. Нелегальные или «черные» кредиторы — компании, которые действуют без лицензии ЦБ.

«По направлению нелегального кредитования мы видим потенциально рост примерно в три раза, в первую очередь за счет онлайн нелегального кредитования — предоставления услуг через мессенджеры, соцсети распространения», — отметил он.

Нелегальные кредиторы работают по «посевной модели», т.е. предлагают псевдофинансовые услуги в период взлета спроса на займы, например перед Новым годом. «Эту тенденцию мы наблюдаем уже не первый год, за исключением 2020 года, который был аномальный в связи с распространением ковида, и в принципе сломом вообще продуктов и доступа к финансовым продуктам и услугам», — пояснил Лях.

Еще одним значимым направлением нелегальной финансовой деятельности представитель ЦБ назвал финансовые пирамиды, большинство из которых сейчас работают в интернете. Стратегия организаторов таких схем заключается в том, чтобы не создать одну крупную пирамиду, а запустить много онлайн-проектов под разными названиями в разных регионах. Цикл жизни таких проектов от создания, сбора средства и до исчезновения может составлять два с половиной — три месяца, а большинство финансовых пирамид даже не производят первоначальные выплаты: «Их задача быстро собрать деньги и исчезнуть».

В дальнейшем организаторы пирамид используют персональные данные жертв для оказания им якобы юридической помощи для возвращения средств. За эти услуги они также берут деньги, рассказали в ЦБ.

Деятельность нелегальных брокеров, напротив, пошла на спад, сообщил Лях. «Он связан с тем, что исчезли каналы традиционного перевода денежных средств, которыми пользовались субъекты, связаны они прежде всего с тем, что сразу после перевода деньги выводили за границу, в предыдущие годы, кварталы», — пояснил он.

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Лях назвал главной задачей ЦБ предупреждение россиян о нелегальных финансовых организациях. Для этого действует список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который регулярно обновляется.

На том же круглом столе начальник управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов сообщил, что по итогам 2021 года темпы прироста числа киберпреступлений удалось снизить до 1,5%, а в 2022 году количество дистанционных хищений сократилось почти на 10%, а количество IT-преступлений — на 1,5%.

Бубнов напомнил, что по поручению правительства МВД совместно с другими ведомствами прорабатывает вопрос введения уголовной ответственности для лиц, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты.

В июне кредитование населения России выросло 70% по сравнению с майским показателем. Такого отскока в кредитовании не наблюдалось минимум восемь лет, за все время ведения статистики. Главные драйверы такого роста — необеспеченные кредиты и ипотека.

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Теги
Маргарита Мордовина, Кирилл Соколов
черные кредиторы ЦБ финансовые пирамиды киберпреступность
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