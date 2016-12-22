Долг россиян по ипотеке за год вырос почти на 1% ВВП

Долги россиян по ипотеке к началу июля достигли 6,1% ВВП, сообщили РБК в ЦБ. Ипотека в последнее время растет рекордными темпами, но увеличение ее доли в ВВП Банк России не беспокоит, в отличие от качества выдаваемых кредитов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Доля задолженности россиян по ипотечным кредитам в ВВП России выросла за последние 12 месяцев (июль к июлю) на 0,9 п.п. и достигла уровня 6,1% ВВП, рассказали РБК в Банке России. Совокупный объем портфеля ипотечных кредитов физлиц за этот же период вырос на 23,5% и достиг очередного рекордного уровня 5,7 трлн руб., следует из статистики ЦБ.

Такими темпами доля ипотеки в ВВП росла в предкризисном 2013 году — с 3,2 до 4%, в последующие годы рост замедлился до 0,3–0,5 п.п., подсчитали аналитики «Русипотеки».

Несмотря на бурный рост ипотеки в последнее время, в ЦБ оценивают ее долю в ВВП как небольшую по сравнению с другими странами. Если в России задолженность по ипотеке находится на уровне 6,1% ВВП, то в Бразилии, Польше, ЮАР — в диапазоне от 12 до 29%, а в Западной Европе и США этот показатель достигает 40–80%, аргументировали в ЦБ.

Но Банк России следит за качеством выдаваемых кредитов. «При принятии решения о регулировании ипотечного кредитования будут учитываться прежде всего стандарты кредитования», — пояснили там. «Это означает, что в первую очередь не должно происходить ослабления требований к заемщикам по первоначальному взносу и долговой нагрузке», — подчеркнули в ЦБ.

Банк России с 1 января 2018 года уже повысил коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%, так как наблюдался рост данного сегмента. Доля таких кредитов в выдачах в первом квартале составила 43,0%, данных за второй квартал в ЦБ не привели, отметив только, что в настоящее время осуществляется мониторинг эффективности принятых мер.

В следующем году для ограничения рисков долговой нагрузки (как в необеспеченном, так и ипотечном кредитовании) Банк России введет показатель долговой нагрузки физического лица. Используя значение предельной долговой нагрузки (ПДН), Центробанк будет устанавливать обязательные надбавки к коэффициентам рисков по потребительским кредитам. От размера надбавок будет зависеть объем резервов, которые должен будет создать банк по каждому выданному кредиту. Ожидается, что с 1 октября 2019 года расчет показателя согласно методике ЦБ будет обязателен для всех кредитных организаций.

Фото: Любовь Мишина для РБК

То, что ипотека растет быстрыми темпами, не вызывает опасений в условиях роста востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий, заявили РБК в госкорпорации «Дом.РФ». Качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность свыше 90 дней составляет 2,08% по сравнению с просрочкой по неипотечным кредитам (10,1%), указывают в компании.

Обновление рекордов

По данным ЦБ, за первое полугодие объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками, составил 1,309 трлн руб., что на 69,4% больше, чем год назад. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным в июне, составила 9,48% годовых в сравнении с 9,56% в мае. Таким образом, она вновь обновила минимум за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные ЦБ.

Прирост ипотечного портфеля во втором квартале 2018 года был на 45% больше, чем в первом квартале, и достиг рекордных 337,4 млрд руб., превысив прежний максимум на 17% — в последний раз рекорд этого показателя фиксировался в четвертом квартале 2017 года (288,6 млрд руб.). Совокупно за первое полугодие ипотечный портфель банков увеличился на 600 млрд руб.

Ипотека продолжает оставаться самым быстрорастущим сегментом в рознице: на 1 июля 2018 года ипотечный портфель банков вырос на 23% (год к году), что более чем в три раза опережает рост номинального ВВП (порядка 7% за 2017 год), поясняет эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин. АКРА в июле прошлого года прогнозировало, что по итогам 2018 года портфель банков достигнет 5,6 трлн руб., однако долг россиян по ипотеке уже превысил этот показатель, достигнув 5,7 трлн за первое полугодие. Кроме того, аналитики прогнозировали показатель общего объема выданной ипотеки в 2018 году на уровне 2 трлн, на деле же этот показатель был достигнут уже по итогам 2017 года.

«Такие высокие результаты стали возможными из-за более быстрого, чем ожидалось, снижения ипотечных ставок в течение всего прошлого года», — отмечает Михаил Доронкин.

Вклад в рост выдачи ипотеки вносят и рефинансированные кредиты — на фоне снижения ставки граждане продолжают переоформлять свои кредиты, взятые по высоким ставкам, на более низкие. Но рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, отметили в «Дом.РФ». По оценкам «Дом.РФ» и Frank Research, в первом полугодии доля рефинансирования в общей выдаче составила около 14% — возможностью снизить ставку по ранее взятому кредиту воспользовались около 90–95 тыс. заемщиков на сумму 180–190 млрд руб. — это больше, чем за весь 2017 год (140–150 млрд руб).

На Сбербанк и ВТБ приходится около 40% всего объема рефинансированных кредитов. Так, за шесть месяцев 2018 года Сбербанк рефинансировал кредитов общей суммой около 39 млрд руб., а доля рефинансирования в общей выдаче в банке составила 5,5%, рассказали РБК в банке. Рефинансированием в ВТБ воспользовались 15,5 тыс. клиентов, а общая сумма выдач превысила 30 млрд руб. — доля таких кредитов от общего объема выдач ипотеки в ВТБ составила порядка 14%, указали в кредитной организации. Объем досрочно погашенной ипотеки и ипотеки, погашенной по истечении срока договора, в банках не раскрывают.