Глава ЦБ допустила снижение ставки по ипотеке

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ставки по ипотечным кредитам. Об этом она заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле, сообщает пресс-служба Кремля.

«Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне — 9,56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки», — сказала Набиуллина.

​Она отметила, что выдача ипотеки продолжает расти высокими темпами, 22,4% темпы роста год к году.

«Если раньше наши граждане, когда брали кредиты в банках, в основном брали на потребление, сейчас 44% всех кредитов, которые они берут, — на ипотеку. Пять лет назад это было 27%», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что повышается качество ипотечных кредитов, то есть снижается уровень просроченных займов. К началу года они составили 1,3% и остаются на этом уровне.

По данным статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2018 года россияне взяли кредитов на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их общий объем составил 662,6 млрд руб. При этом рост выдачи ипотечных кредитов составил 57,5%. В частности, россияне получили 68,87 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 202,28 млрд руб. ЦБ планирует ввести обязательный расчет предельной долговой нагрузки (ПДН), из-за которого заемщики с большой долговой нагрузкой будут чаще получать отказы в рефинансировании кредитов и получении новых.