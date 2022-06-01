«Тинькофф» предупредил о сбоях в работе приложения

Клиенты пожаловались на то, что не могут перевести деньги на свои счета или карты других людей. Часть пользователей говорит о проблемах с доставкой переводов с карт сторонних банков на «Тинькофф»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Клиенты «Тинькофф» испытывают проблемы с работой мобильного приложения, сообщил банк в Twitter в ответ на жалобы о невозможности провести денежные переводы.

«Небольшая часть клиентов сейчас может столкнуться со сложностями в работе нашего приложения по техническим причинам. Постараемся исправить как можно скорее, уже активно работаем над этим», — сказали в банке.

В пресс-службе банка сообщили РБК, что у небольшой части клиентов могут возникать трудности со входом в мобильное приложение и платежами.

«У небольшой части клиентов (на текущий момент менее 0,1% клиентской базы) могут возникать затруднения со входом в мобильное приложение и платежами. В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена», — пообещали в банке.

Клиенты банка написали в соцсетях, что они не могут перевести деньги на свои или чужие счета, в том числе с помощью Системы быстрых платежей. Деньги также задерживаются при переводе с карт Сбербанка на «Тинькофф». Некоторые клиенты показывали, что при попытке перевода получали сообщение «банк получателя заблокирован», в части случаев речь шла о Сбербанке.

Временные проблемы возникали с приложением для бизнеса и эквайрингом, писали клиенты.

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Накануне сбой произошел в работе «Банковского процессингового центра» Белоруссии, который отвечает за проведение безналичной оплаты с использованием банковских карт. Он обеспечивает работу карт системы «Белкарт», международных систем VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay, American Express и «Мир» на территории Белоруссии, а также обслуживает банкоматы и терминалы в точках продаж.

Проблемы возникали у клиентов Беларусбанка, Альфа-банка, «БелВЭБ», Белинвестбанка, Белгазпромбанка, Белагропромбанка и Сбербанка.

Источником затруднений стала частичная неработоспособность программно-технического комплекса.