В Белоруссии произошел сбой в работе банковских карт

Сбой в работе карт различных платежных систем в Белоруссии обусловлен техническими неполадками у крупного процессингового центра, который обеспечивает работу почти 10 млн банковских карт

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии в работе специализированного центра, который обеспечивает проведение безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек произошел сбой.

«ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса», — говорится в сообщении компании.

Там также заявили, что прилагают усилия для восстановления работы системы «в максимально сжатые сроки».

О том, что возникают сложности с оплатой банковскими картами проезда в метро, ранее сообщил в Telegram Минский метрополитен. Подземка объяснила это «техническими проблемами банковской системы».

Портал «Зеркало» сообщает со ссылкой на читателей, что проблемы возникли не только с оплатой проезда в метро, но и при попытках воспользоваться карточками для оплаты других услуг у владельцев карт Беларусбанка, Альфа-банка, «БелВЭБ», Белинвестбанка, Белгазпромбанка, Белагропромбанка и Сбербанка.

Банковский процессинговый центр обеспечивает работу карточек системы «Белкарт», международных систем VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay, American Express, а также карт платежной системы «Мир», действующих на территории Белоруссии, а также обслуживает банкоматы и терминалы в точках продаж. Операции проходят успешно только в устройствах тех банков, которые выпустили используемую карту и применяют при этом собственный процессинг.

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В общей сложности компания обслуживает более 9,6 млн карточек, к системе Банковского процессингового центра подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков, указывает БелТА.